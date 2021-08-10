Участки для голосования на выборах депутатов Госдумы будут открыты в Абхазии

Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в 2021 году с 17 по 19 сентября, согласно постановлению ЦИК России.

СУХУМ, 10 авг - Sputnik. Для организации голосования граждан России на выборах депутатов Госдумы за рубежом в Абхазии будет открыто девять избирательных участков. Об этом сообщается на сайте ЦИК РФ.

Участки, привязанные к одномандатным избирательным округам, будут открыты в Сухуме, Гагре, Пицунде, Гудауте, поселке Бамбора, Очамчыре, Ткуарчале, Гале.

В Сухуме можно будет проголосовать по одномандатным округам № 44 Забайкальский край – Даурский одномандатный избирательный округ и № 90 Воронежская область – Павловский одномандатный избирательный округ.

В Гудауте, поселке Бамбора, Очамчыре, Ткуарчале, Гале - по одномандатному округу № 111 Ленинградская область – Всеволожский одномандатный избирательный округ.

В Гагре и Пицунде - № 158 Самарская область – Самарский одномандатный избирательный округ.

Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

В РФ рассчитывают принять наблюдателей от таких международных организаций, как Содружество Независимых Государств, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Шанхайская организация сотрудничества, Парламентская Ассамблея Совета Европы, Парламентская ассамблея Организации Договора о коллективной безопасности, Парламентское Собрание Союза Белоруссии и России, Парламентская Ассамблея Черноморского экономического сотрудничества, Межпарламентская ассамблея православия, а также от ряда профильных международных организаций избирательных органов.