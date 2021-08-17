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Готовится регистрация пятой российской вакцины от COVID-19

© Sputnik / Алексей Майшев
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210817/1033054745/Gotovitsya-registratsiya-pyatoy-rossiyskoy-vaktsiny-ot-COVID-19.html

Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России, к уже известным четырем прививкам прибавится вакцина "ЭпиВакКорона-Н" от центра "Вектор".

СУХУМ, 17 авг - Sputnik. Пятая вакцина от коронавируса в скором времени появится в России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом сообщает РИА Новости.

"Четыре российских вакцины зарегистрированы, на подходе пятая вакцина. Эта ситуация блокирует распространение вируса", - сказала Попова в ходе круглого стола "Санитарный щит страны – безопасность для граждан" в штабе "Единой России".

Речь идет о вакцине "ЭпиВакКорона-Н" от центра "Вектор", документы на ее регистрацию были поданы в конце июня.  По словам главы "Вектора" Рината Максютова, прививка предусмотрена по схеме введения двух доз.

Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

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