Российская таможня раскрыла схему незаконного ввоза автомобилей из Абхазии

Группа граждан России и Абхазии организовала незаконную схему ввоза иностранных автомобилей из Абхазии в Россию для последующей реализации.

СУХУМ, 18 авг - Sputnik. Сотрудники Южной оперативной таможни совместно с Главным управлением по борьбе с контрабандой ФТС России пресекли канал незаконного перемещения иностранных автомобилей из Абхазии, сообщает Южное таможенное управление.

Таможенники установили, что незаконную схему ввоза и реализации автомобилей организовала группу лиц – граждан Российской Федерации и Республики Абхазия.

"Злоумышленники приобретали иномарки на японских аукционах, ставили их на регистрационный учет в Абхазии, а затем перемещали в Россию под видом автомобилей абхазских организаций, находящихся на территории РФ. Реальные собственники транспорта проходили по документам как наемные сотрудники, следующие в Россию на автомобиле по делам фирмы", - говорится в сообщении.

Так, покупателю был представлен Dodge Magnum 2004 года выпуска, сопровожденный сфальсифицированными документами, с тем чтобы автомобиль перемещался в Россию с полным освобождением от уплаты таможенных платежей.

Возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от уплаты таможенных платежей, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Сумма неуплаченных таможенных платежей на ввоз Dodge Magnum составила более 2,7 миллионов рублей.

Проводятся необходимые следственные мероприятия и устанавливаются дополнительные эпизоды преступной деятельности.