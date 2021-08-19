Гражданин Грузии осужден за незаконное пересечение российско-абхазской границы

СУХУМ, 19 авг - Sputnik. Адлерским районным судом города Сочи Краснодарского края гражданину Грузии назначено наказание в виде крупного штрафа за незаконное пересечение государственной границы. Об этом сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Мужчина, не имея действительных документов, в обход пункта пропуска МАПП "Адлер" пешком пересек границу Абхазии и России. Его задержали в населенном пункте Веселое.

Приговор суда в отношении правонарушителя вступил в силу.

Ответственность за совершение преступления предусматривает назначение штрафа в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.

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