Авто с абхазскими номерами пытались незаконно вывезти из России

СУХУМ, 19 авг - Sputnik. Автомобиль марки "Мерседес Бенц GL500", зарегистрированный на территории Абхазии, был остановлен на таможенном посту МАПП Адлер при попытке выезда из России. Об этом сообщает служба по городу Сочи Краснодарской таможни.

Отмечается, что автомобиль ранее ввозился в Россию как транспортное средство международной перевозки (ТСМП) с целью международной перевозки грузов, пассажиров и (или) багажа.

При проверке транспортного средства было установлено, что машину перевозили по поддельным документам: представленный договор на оказание услуг по перевозке пассажиров был недействительным. Машина не была вывезена за пределы России в установленный таможенным органом срок.

Также выяснилось, что, несмотря на то, что автомобиль был временно ввезен на территорию России, на нем регулярно осуществляли внутренние перевозки по территории Краснодарского края вне соответствия заявленной цели ввоза.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении.

С начала текущего года Краснодарской таможней пресечено также три факта незаконного ввоза в Россию из Абхазии дорогостоящих иностранных легковых автомобилей: МЕРСЕДЕС БЕНЦ С220, LEXUS IS-220, NISSAN TEANA, находящихся согласно информационной базе Интерпола в международном розыске. Все автомобили были изъяты и переданы в УВД Сочи для проведения дальнейших проверочных мероприятий и принятия мер, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством РФ.