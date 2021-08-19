00:05 20 Августа 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.15
  • EUR86.62
Поиск

"Спутник V" модифицирован под штамм "дельта"

© Sputnik Михай Карауш
Новости
Получить короткую ссылку
79 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/08/12/1033058787.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210819/1033069211/Sputnik-V-modifitsirovan-pod-shtamm-delta.html

Во Всемирной организации здравоохранения уверены, что вакцинация способна помочь при заражении штаммом "дельта".

СУХУМ, 19 авг - Sputnik. В центре имени Гамалеи модифицировали вакцину "Спутник V" под штамм коронавируса "дельта", заявил  директор Александр Гинцбург.

Сотрудники центра разработали конструкцию нового варианта вакцины. Однако пока рано говорить о степени эффективности такого варианта препарата, подчеркнул Гинцбург.

Ранее главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан рассказала о важности вакцинации в борьбе со штаммом "дельта" коронавирусной инфекции.

Читайте также:

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Юг Франции в огне
"Лена, а "П" не помнишь как?": что люди знают о ГКЧП
График выплат российской пенсии в Абхазии: август
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться