"Спутник V" модифицирован под штамм "дельта"

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 24067 человек. Зарегистрировано 357 летальных случаев. Выздоровели 19408 человек.

Абхазия закупает сжиженный газ в России, где, как и в ситуации с топливом, сейчас выросли закупочные цены.