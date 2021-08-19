"Спутник V" модифицирован под штамм "дельта"

СУХУМ, 19 авг - Sputnik. В центре имени Гамалеи модифицировали вакцину "Спутник V" под штамм коронавируса "дельта", заявил директор Александр Гинцбург.
Сотрудники центра разработали конструкцию нового варианта вакцины. Однако пока рано говорить о степени эффективности такого варианта препарата, подчеркнул Гинцбург.
Ранее главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан рассказала о важности вакцинации в борьбе со штаммом "дельта" коронавирусной инфекции.
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