В ВОЗ рассказали, что может спасти от смерти при заражении штаммом "дельта"

Главная цель ВОЗ в борьбе с COVID-19, как ранее заявляло руководство организации, - к сентябрю 2022 года в каждой стране мира вакцинировалось 70 процентов жителей.

СУХУМ, 19 авг - Sputnik. Вакцинация способна помочь при заражении штаммом "дельта", заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан.

"Совершенно точно, что вакцины предотвращают рост числа случаев тяжелого течения заболевания и смертей от варианта "дельта", — сказала она во время онлайн-брифинга.

"Дельта" циркулирует, скорее, среди непривитых, даже в странах с высоким уровнем вакцинации, отметила эпидемиолог ВОЗ Мария ван Керкхове.

При этом Сваминатан добавила, что необходимости в дополнительных дозах вакцины нет.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение штамма "дельта" опережает меры, которые принимает мировое сообщество. "В каждой стране горячие точки госпитализации и смерти находятся там, где наблюдается низкий уровень вакцинации и ограниченные меры общественного здравоохранения", — сказал он.

"Дельта"-штамм коронавируса SARS-CoV-2 — один из вариантов возбудителя COVID-19. Он впервые был обнаружен и описан в Индии. Вариант отличается сокращенным инкубационным периодом и повышенной нагрузкой на организм человека.

Всемирная организация здравоохранения внесла четыре мутации SARS-CoV-2 в список "вызывающих озабоченность": штаммы альфа (британский), бета (южноафриканский), гамма (бразильский) и дельта (индийский).

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