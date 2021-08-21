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Бжания поздравил губернатора и жителей Нижнего Новгорода с юбилеем города

© Sputnik / Алексей Филиппов
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В юбилейных мероприятиях по случаю 800-летия города участвует президент России Владимир Путин, который специально для этого приехал в Нижний Новгород.

СУХУМ, 21 авг - Sputnik. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания от имени народа Абхазии и от себя лично поздравил губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с 800-летием со дня основания Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Поздравительный адрес от имени Бжания на праздновании юбилея города зачитал руководитель Администрации президента Абхазии Алхас Квициниа, который находится во главе абхазской делегации в Нижнем Новгороде.

© Foto / Пресс-служба Президента РА
Абхазская делегация на праздновании 800-летия Нижнего Новгорода

"Основанный еще в далеком 1221 год город Нижний Новгород сегодня является одним из самых крупных мегаполисов Российской Федерации. Успешно развивается туризм, промышленный комплекс, информационные технологии. Город с такой богатой историей преобразился до неузнаваемости, сохранив все памятники культуры и исторические достопримечательности", - говорится в частности в поздравлении.

© Sputnik / Григорий Сысоев
Путин лично поздравил жителей Нижнего Новгорода с 800-летним юбилеем города

Бжания отметил также, что Абхазия и Нижегородская область успешно сотрудничают в торгово-экономическом, научно-техническом, культурном, образовательном и других сферах, а товарооборот между Абхазией и Нижегородской областью с каждым годом растет.

Президент Абхазии пожелал губернатору Нижегородской области и всем нижегородцам крепкого здоровья, благополучия, мира и процветания.

Нижний Новгород был основан князем Юрием Всеволодовичем в 1221 году в месте слияния Оки и Волги. Это место называется Стрелка, и именно на ее фоне установлена огромная сцена, на которой прошел праздничный концерт.

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