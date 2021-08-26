Сразу четыре рекорда АрМИ установили на конкурсе разведчиков в Новосибирске

В 34 конкурсах АрМИ-2021 принимают участие более пяти тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран, в том числе из Абхазии.

СУХУМ, 26 авг – Sputnik. Сразу четыре рекорда Армейских международных игр было установлено в ходе второго этапа конкурса "Отличники войсковой разведки", который проходит в Новосибирской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр конкурса.

"Два рекорда принадлежат разведчикам команды РФ. Механик-водитель команды России в ходе второго этапа пришел к финишу за 11 минут 52 секунды, тем самым побив рекорд 2020 года на 27 секунд. Лучшее время по выполнению норматива за всю историю проведения игр "Наложение кровоостанавливающего жгута и оттаскивание раненого" также принадлежит российской команде и составляет 38 секунд", - говорится в сообщении пресс-службы.

Разведчики из команды Китая установили рекорд по выполнению норматива "Надевание противогаза" за 2,2 секунды, а разведчики команды Узбекистана - по выполнению норматива "Скрытное выдвижение к объекту противника перебежками и переползанием на боку" за 1 минуту 24 секунды.

По итогам двух этапов соревнований российская команда сохраняет лидерство, вторую и третью строчку занимают Китай и Узбекистан.

Армейские международные игры-2021 проходят с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан).