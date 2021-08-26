Минздрав России зарегистрировал пятую вакцину от COVID-19 "ЭпиВакКорона-Н"

акцинация от коронавируса проводится во всех регионах России, к уже известным четырем прививкам прибавилась вакцина "ЭпиВакКорона-Н" от центра "Вектор".

СУХУМ, 26 авг - Sputnik. Минздрав России зарегистрировал еще одну вакцину для профилактики коронавируса "ЭпиВакКорона-Н", сообщает РИА Новости по данным из реестра государственных лекарственных средств.

"ЭпиВакКорона-Н". Вакцина на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19. Дата государственной регистрации: 26 августа 2021 года", - говорится в документе.

Разработчиком вакцины является "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора.

Ранее заместитель руководителя центра "Вектор" Татьяна Непомнящих заявляла, что вакцина "ЭпиВакКорона-Н" отличается от предыдущего варианта "ЭпиВакКороны" некоторыми технологическими особенностями производства, при этом действующие вещества не изменились.

Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации вакцины "Спутник Лайт".