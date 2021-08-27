Россиянин незаконно оказывал туруслуги в приграничной зоне России с Абхазией

СУХУМ, 27 авг - Sputnik. Гражданин России предоставлял туристические услуги - гида, координация на маршруте, осуществление стоянки на маршруте и трансфер - на коммерческой основе в пятикилометровой полосе местности вдоль линии российско-абхазской границы. Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управлением ФСБ России по Краснодарскому краю.

Мужчину привлекли к административной ответственности за осуществление хозяйственной деятельности в пограничной зоне без разрешения пограничных органов.

Подробную информацию о порядке оформления документов, дающих право на осуществление хозяйственной деятельности в пограничной зоне, а также на въезд (проход) в пограничную зону, установленную на территории Краснодарского края, граждане могут получить по адресу: Краснодар, улица Таманская, 154, телефон: 8(861)219-90-13 или Сочи, улица Театральная, 5, телефон: 8 (862) 266-88-57.