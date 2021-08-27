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Россиянин незаконно оказывал туруслуги в приграничной зоне России с Абхазией

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210827/1033112800/Rossiyanin-nezakonno-okazyval-turuslugi-v-prigranichnoy-zone-Rossii-s-Abkhaziey.html

Погрануправление ФСБ России по Краснодарскому краю продолжает фиксировать факты нарушений административно-правовых режимов госграницы России с Абхазией.

СУХУМ, 27 авг - Sputnik. Гражданин России предоставлял туристические услуги - гида, координация на маршруте, осуществление стоянки на маршруте и трансфер - на коммерческой основе в пятикилометровой полосе местности вдоль линии российско-абхазской границы. Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управлением ФСБ России по Краснодарскому краю.

Мужчину привлекли к административной ответственности за осуществление хозяйственной деятельности в пограничной зоне без разрешения пограничных органов.

Подробную информацию о порядке оформления документов, дающих право на осуществление хозяйственной деятельности в пограничной зоне, а также на въезд (проход) в пограничную зону, установленную на территории Краснодарского края, граждане могут получить по адресу: Краснодар, улица Таманская, 154, телефон: 8(861)219-90-13 или Сочи, улица Театральная, 5, телефон: 8 (862) 266-88-57.

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