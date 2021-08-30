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В Санкт-Петербурге разрабатывают шестую российскую вакцину от COVID-19

© Sputnik / Кирилл Брага
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (1120)
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https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210830/1033124193/V-Sankt-Peterburge-razrabatyvayut-shestuyu-rossiyskuyu-vaktsinu-ot-COVID-19.html

В настоящее время россиянам доступны четыре вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, ревакцинацию рекомендовано проводить "Спутником Лайт".

СУХУМ, 30 авг - Sputnik. НИИ гриппа имени Смородинцева в Санкт-Петербурге до конца года рассчитывает начать клинические исследования своей вакцины от COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора учреждения Дмитрия Лиознова.

© Sputnik / Алексей Майшев
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"Сейчас мы закончили доклинические исследования и подаем практически документы на одобрение уже для клинического исследования вакцины против коронавирусной инфекции, которая по тому, как мы видим, должна защищать и от коронавирсной инфекции, и от гриппа А. Такие разработки ведутся. И я надеюсь, что если все будет хорошо, то до нового года мы начнем клиническое исследование", - заявил Лиознов журналистам.

В настоящее время в России зарегистрированы пять вакцин от COVID-19. Первая из них – "Спутник V", разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ, – широко применяется для массовой вакцинации, ее одобрили в 70 странах. Россиянам также доступны "ЭпиВакКорона", созданная новосибирским центром "Вектор", и "КовиВак" от центра имени Чумакова РАН.

Для ревакцинации рекомендуют "Спутник Лайт", являющийся облегченной версией "Спутника V",  препарат вводят однократно. Кампания по вакцинации проходит в Абхазии "Спутником Лайт" с 10 августа, привиты уже более 1800 человек. На прошлой неделе в России была зарегистрирован вакцина "ЭпиВакКорону-Н".

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (1120)

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