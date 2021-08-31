СУХУМ, 31 авг - Sputnik. Более 4,5 миллиона человек пересекли российско-абхазскую границу с 1 мая в обоих направлениях, сообщает служба по городу Сочи Краснодарской таможни.
В этот же период границу пересекло порядка одного миллиона транспортных средств, в том числе 45 тысяч экскурсионных автобусов.
Во время летнего турсезона количество пересекающих границу транспортных средств и физических лиц превышает проектную мощность пункта пропуска более чем в четыре раза.
Несмотря на возросшую нагрузку в летний сезон, таможенные операции и таможенный контроль осуществляются круглосуточно, в усиленном режиме, работает дополнительная полоса движения для экскурсионных автобусов. На пост прикомандировано 30 сотрудников из Краснодарской и Крымской таможен.
С 1 мая сотрудниками поста возбуждено порядка 400 дел об административных правонарушениях, всего с начала года – 720 дел. Большая часть выявляемых нарушений связана с недекларированием и недостоверным декларированием товаров, а также с несоблюдением запретов и ограничений.
В большинстве случаев правонарушители пытаются незаконно перевезти алкоголь и табачную продукцию.
Краснодарская таможня напоминает:
- беспошлинно можно ввозить три литра алкогольных напитков на одного человека, достигшего 18-летнего возраста,
- с уплатой пошлины - от трех до пяти литров, но не более пяти,
- без уплаты таможенных платежей совершеннолетние могут ввозить для личного пользования не более одного блока (десяти пачек) сигарет или 50 сигар (сигарилл) или 250 граммов табака,
- без письменного декларирования разрешен единовременный ввоз/вывоз наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на общую сумму, равную либо не превышающую в эквиваленте 10 000 долларов США.
Пункт пропуска МАПП "Адлер" заработал в 2012 году и включает в себя 24 полосы движения для транспортных средств. В ближайшее время планируется его дальнейшая реконструкция.