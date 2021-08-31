Таможенный контроль на российско-абхазской границе в сутки проходят более десяти тысяч транспортных средств и до 60 тысяч человек в обоих направлениях.

СУХУМ, 31 авг - Sputnik. Более 4,5 миллиона человек пересекли российско-абхазскую границу с 1 мая в обоих направлениях, сообщает служба по городу Сочи Краснодарской таможни.

В этот же период границу пересекло порядка одного миллиона транспортных средств, в том числе 45 тысяч экскурсионных автобусов.

Во время летнего турсезона количество пересекающих границу транспортных средств и физических лиц превышает проектную мощность пункта пропуска более чем в четыре раза.

Несмотря на возросшую нагрузку в летний сезон, таможенные операции и таможенный контроль осуществляются круглосуточно, в усиленном режиме, работает дополнительная полоса движения для экскурсионных автобусов. На пост прикомандировано 30 сотрудников из Краснодарской и Крымской таможен.

С 1 мая сотрудниками поста возбуждено порядка 400 дел об административных правонарушениях, всего с начала года – 720 дел. Большая часть выявляемых нарушений связана с недекларированием и недостоверным декларированием товаров, а также с несоблюдением запретов и ограничений.

В большинстве случаев правонарушители пытаются незаконно перевезти алкоголь и табачную продукцию.

Краснодарская таможня напоминает:

беспошлинно можно ввозить три литра алкогольных напитков на одного человека, достигшего 18-летнего возраста,

с уплатой пошлины - от трех до пяти литров, но не более пяти,

без уплаты таможенных платежей совершеннолетние могут ввозить для личного пользования не более одного блока (десяти пачек) сигарет или 50 сигар (сигарилл) или 250 граммов табака,

без письменного декларирования разрешен единовременный ввоз/вывоз наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на общую сумму, равную либо не превышающую в эквиваленте 10 000 долларов США.

Пункт пропуска МАПП "Адлер" заработал в 2012 году и включает в себя 24 полосы движения для транспортных средств. В ближайшее время планируется его дальнейшая реконструкция.