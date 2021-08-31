Брат погибшего при ударе США афганца заявил, что тот работал с американцами

Погибший 29-летний Насер Неджраби около десяти лет служил в армии, а также работал с Силами специального назначения США.

СУХУМ, 31 авг - Sputnik. Погибший при авиаударе США афганский военный Насер Неджраби сотрудничал с американцами и планировал уехать в Штаты, рассказал РИА Новости его младший брат.

Как отметил собеседник агентства, когда талибы развернули масштабное наступление в Афганистане, Неджраби нес службу в провинции Кандагар. Он переехал в столицу за три дня до того, как в город вошли боевики.

По словам брата, Насер опасался захвата Кабула и приехал туда, чтобы отправиться в США; он уже начал оформлять документы.

Во время удара военный был во дворе дома своего дяди. На улице также находились восемь его двоюродных братьев и сестер в возрасте от двух до 18 лет, все они погибли.

Брат Неджраби рассказал, что в последний раз они разговаривали в ночь до трагедии — обсуждали будущую свадьбу Насера.

"США потерпели поражение в Афганистане — и в политике, и в войне. Теперь они убивают невинных жителей", — сказал собеседник агентства.

В воскресенье беспилотник США нанес удар по автомобилю в Кабуле. Как утверждают американские военные, он перевозил большое количество взрывчатки и представлял непосредственную угрозу аэропорту. По данным телеканала CNN, в результате погибли девять мирных жителей, в том числе шестеро детей; Al-Jazeera сообщает о 12 жертвах.

* Запрещенная в России террористическая организация.