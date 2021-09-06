Талибы объявили о захвате последней неподконтрольной провинции Афганистана

СУХУМ, 6 сен - Sputnik. Афганская провинция Панджшер полностью перешла под контроль талибов, об этом, как сообщает РИА новости, заявил представитель движения "Талибан"* Забиулла Муджахид.

"Последний оплот врагов-наемников, провинция Панджшер, полностью захвачен... Последние усилия по обеспечению полной безопасности в стране также принесли результаты, и провинция Панджшер перешла под полный контроль Исламского эмирата (самоназвание политической системы талибов - прим.)", - говорится в заявлении, которое Муджахид опубликовал в Twitter.

По его словам, некоторые повстанцы потерпели поражение в боях, другие бежали. Позже силы афганского сопротивления опровергли заявление талибов о взятии провинции Панджшер, отметив, что бои еще продолжаются.

В начале августа "Талибан" активизировал наступление на правительственные силы в Афганистане. Уже в середине августа талибы вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец, заявив, что война в Афганистане окончена. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула после 20-летнего присутствия в Афганистане.

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