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Майнеры стали распродавать оборудование после краха новой криптовалюты

© Sputnik / Александр Кряжев
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210906/1033161793/Maynery-stali-rasprodavat-oborudovanie-posle-krakha-novoy-kriptovalyuty.html

Новая криптовалюта появилась весной 2021 года и вызвала на старте ажиотаж, подавая хорошие надежды для майнеров.

СУХУМ, 6 сен - Sputnik. Майнеры разочаровались в новой криптовалюте Chia, для добычи которой требуются накопители данных, сообщает РИА Новости со ссылкой на VNExpress.

© Sputnik / Владимир Трефилов
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Токен появился весной 2021 года и вызвал на старте ажиотаж, подавая хорошие надежды для майнеров: пиковая стоимость монеты составляла 1685 долларов (123 000 рублей по текущему курсу). Однако котировки быстро начали снижаться и к сентябрю за Chia давали всего 220 долларов. Спад в особенности затронул майнеров Юго-Восточной Азии, где монета была популярна.

Согласно задумке создателей токенов, добывать Chia нужно с помощью накопителей, при этом медленные, но с большим ресурсом жесткие диски оказались для этого лучше приспособлены. Криптодобытчики, создавшие дефицит накопителей несколько месяцев назад, теперь распродают оборудование в несколько раз дешевле, чем его покупали.

Эксперты не советуют приобретать компьютерное "железо" после эксплуатации в майнерских фермах, потому что остаточной ресурс накопителя невозможно предугадать, и даже большие скидки не компенсируют такую непредсказуемость.

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