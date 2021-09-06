Майнеры стали распродавать оборудование после краха новой криптовалюты

Новая криптовалюта появилась весной 2021 года и вызвала на старте ажиотаж, подавая хорошие надежды для майнеров.

СУХУМ, 6 сен - Sputnik. Майнеры разочаровались в новой криптовалюте Chia, для добычи которой требуются накопители данных, сообщает РИА Новости со ссылкой на VNExpress.

Токен появился весной 2021 года и вызвал на старте ажиотаж, подавая хорошие надежды для майнеров: пиковая стоимость монеты составляла 1685 долларов (123 000 рублей по текущему курсу). Однако котировки быстро начали снижаться и к сентябрю за Chia давали всего 220 долларов. Спад в особенности затронул майнеров Юго-Восточной Азии, где монета была популярна.

Согласно задумке создателей токенов, добывать Chia нужно с помощью накопителей, при этом медленные, но с большим ресурсом жесткие диски оказались для этого лучше приспособлены. Криптодобытчики, создавшие дефицит накопителей несколько месяцев назад, теперь распродают оборудование в несколько раз дешевле, чем его покупали.

Эксперты не советуют приобретать компьютерное "железо" после эксплуатации в майнерских фермах, потому что остаточной ресурс накопителя невозможно предугадать, и даже большие скидки не компенсируют такую непредсказуемость.