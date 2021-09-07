Российские специалисты разработали прибор, определяющий COVID за 27 минут

Ранее Федеральное медико-биологическое агентство создало быстрые тесты на варианты коронавируса "йота" и "лямбда".

СУХУМ, 7 сен - Sputnik. Российские специалисты разработали прибор, который за 27 минут с высокой степенью точности может определить наличие коронавируса у человека. Об этом РИА Новости заявила начальник Управления трансляционной медицины и инновационных технологий Федерального медико-биологического агентства, доктор медицинских наук Дарья Крючко.

Двадцать семь минут проходит от момента забора материала до получения результата, отметила Крючко.

"Сейчас в одном из учреждений агентства, а именно в Институте физико-химической медицины ФМБА России, разработан прибор для определения наличия антигена вируса, в основе которого лежит метод изотермической амплификации", - сказала Крючко.

Она отметила, что при определенной доработке созданная для определения вируса SARS-Cov-2 диагностическая система сможет выявлять и другие антигены.

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