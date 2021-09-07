Госпиталь Минобороны России принял более четырехсот жителей Абхазии

Многопрофильный госпиталь Минобороны России второй раз с начала пандемии коронавируса прибыл в Абхазию и был развернут в Сухуме 18 августа для оказания помощи в лечении пациентов с COVID-19.

СУХУМ, 7 сен – Sputnik. Госпиталь Минобороны России принял на лечение и консультацию более 400 жителей Абхазии с 18 августа, сказал в интервью радио Sputnik главврач Абдулмеджид Магомедов.

"Из них амбулаторно 322 человека, стационарно 127 человек для проведения комплекса лечебно-диагностических мероприятий. В мобильных лабораториях полевого госпиталя уже проведено около 1400 различных клинических исследований, в том числе 1000 ПЦР-тестов", - заметил он.

За указанное время из российского мобильного госпиталя после получения необходимой медицинской помощи выписали 112 человек. В госпитале трудятся сто медицинских работников, они работают посменно.

Прием пациентов в госпитале ведется круглосуточно, помимо лечебно-диагностических мероприятий, медики ЮВО проводят ПЦР-диагностику анализов, доставляемых из городских лабораторий Абхазии. Все результаты исследований оправляются обратно в лаборатории республики, что позволяет значительно ускорить тестирование, анализ делается в течение 40 минут.

Мобильный многопрофильный госпиталь – это полевое медицинское подразделение для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Он рассчитан на 100 койко-мест с возможностью оборудовать еще 50 койко-мест.

В распоряжении медиков современное медицинское оборудование – аппараты ИВЛ и рентгенографии, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, аппараты УЗИ, анализаторы крови.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия в среду 8 сентября в 14:35.