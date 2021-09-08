Бжания выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС России

СУХУМ, 8 сен - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания выразил соболезнования от руководства республики и от себя лично семье и близким погибшего главы МЧС России Евгения Зиничева. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Уход из жизни преданного своему Отечеству патриота - большая потеря для семьи и государства. Его героический поступок лишь подтверждает высокие идеалы, присущие истинно государственным деятелям", - говорится в сообщении.

По данным МЧС России, в ходе учений в Арктике режиссер Александр Мельник сорвался со скалы в воду, в этот момент рядом находился Евгений Зиничев. Министр прыгнул за Мельником. По свидетельствам очевидцев, он ударился о выступ.

Пострадавших с тяжелыми травмами эвакуировали на вертолете в больницу. С борта экипаж запрашивал два реанимобиля, аппарат ИВЛ и кровь для переливания. Однако Зиничев и Мельник скончались еще до приземления.

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