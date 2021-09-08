18:11 08 Сентября 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.44
  • EUR86.91
Поиск

Бжания выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС России

© Sputnik / Марианна Кубрава
Новости
Получить короткую ссылку
53 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/04/16/1032278655.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210908/1033171350/Bzhaniya-vyrazil-soboleznovaniya-v-svyazi-s-gibelyu-glavy-MChS-Rossii.html

Евгений Зиничев трагически погиб во время учений в Арктике, спасая режиссера Александра Мельника.

СУХУМ, 8 сен - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания выразил соболезнования от руководства республики и от себя лично семье и близким погибшего главы МЧС России Евгения Зиничева. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. 

"Уход из жизни преданного своему Отечеству патриота - большая потеря для семьи и государства. Его героический поступок лишь подтверждает высокие идеалы, присущие истинно государственным деятелям", - говорится в сообщении. 

По данным МЧС России, в ходе учений в Арктике режиссер Александр Мельник сорвался со скалы в воду, в этот момент рядом находился Евгений Зиничев. Министр прыгнул за Мельником. По свидетельствам очевидцев, он ударился о выступ.

Пострадавших с тяжелыми травмами эвакуировали на вертолете в больницу. С борта экипаж запрашивал два реанимобиля, аппарат ИВЛ и кровь для переливания. Однако Зиничев и Мельник скончались еще до приземления.

Читайте также:

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Осторожный кит и ядовитая река: победители конкурса аэрофотографии Drone Awards 2021
Танки грязи не боятся: стокилометровый марш мотострелков ЮВО
Добыть дичь: охота в Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться