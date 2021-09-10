В Москве прощаются с главой МЧС России Евгением Зиничевым

Евгению Зиничеву, трагически погибшему при несении служебного долга, указом президента присвоено звание Героя России посмертно. Зиничев возглавлял МЧС РФ с 2018 года.

СУХУМ, 10 сен - Sputnik. Церемония прощания с трагически погибшим на учениях в Арктике главой МЧС России Евгением Зиничевым проходит в Москве в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях министерства на улице Ватутина, сообщает РИА Новости.

У гроба с телом Зиничева, установленного на постаменте, несет траурную вахту почетный караул. На атласных подушечках, расположенных около гроба, представлены многочисленные государственные и ведомственные награды Евгения Зиничева.

Отдать дань памяти и уважения Зиничеву пришло множество людей, многие не скрывают слез.

Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии. Президент России Владимир Путин своим указом 9 сентября присвоил Евгению Зиничеву звание Героя России посмертно.

Соболезнования родным, близким и коллегам Евгения Зиничева выразили президент России Владимир Путин, главы зарубежных стран, в том числе и Абхазии. Бжания отметил, что глубоко потрясен трагической гибелью Зиничева. Соболезновали в связи с трагедией также государственные деятели России, руководство федеральных органов исполнительной власти, представители научных и общественных организаций, бизнес-сообществ, иностранных дипмиссий, религиозных конфессий, а также руководители чрезвычайных ведомств иностранных государств.

Читайте также: