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Генсек НАТО назвал причину падения Афганистана

© AP Photo / Gulabuddin Amiri
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210911/1033189205/Gensek-NATO-nazval-prichinu-padeniya-Afganistana.html

Ситуация в Афганистане обострилась летом на фоне вывода войск США, 15 августа талибы вошли в Кабул и объявили об окончании 20-летней войны.

СУХУМ, 11 сен - Sputnik. Афганистан перешел в руки талибов* в результате краха местных властей, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете New York Times. Об этом сообщает РИА Новости.

© Foto / Пресс-служба МИД РФ
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"Мы стали свидетелями краха политического и военного руководства, который затем привел к краху всей обороны против талибов", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, мог ли уход США и НАТО ускорить падение Афганистана, Столтенберг ответил, что этот вопрос станет предметом анализа исследователей. "Для меня главная задача - сохранить достижения в сфере борьбы с терроризмом и вывезти людей из Афганистана", - добавил генсек.

Он также отметил, что США приняли решение о выводе войск из страны, проконсультировавшись с союзниками по НАТО. По словам Столтенберга, без США другие члены альянса не могли бы продолжать операцию. "Такой вариант был нереалистичным", - сказал он, указав, что в таком случае европейцам было бы сложно получить от своих парламентов больше средств и солдат для миссии в стране.

Ситуация в Афганистане обострилась летом на фоне вывода войск США. В середине августа талибы вошли в Кабул и объявили об окончании 20-летней войны. Седьмого августа был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана" и находящийся под санкциями ООН c 2001 года. Главой МИД стал Амир Хан Мутаки, минобороны возглавил Мохаммад Якуб, МВД - мулла Сараджуддин Хаккани. Все они состоят в движении "Талибан".

*движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в России

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