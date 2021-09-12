Красная поляна стала лидером внутренних направлений для отдыха на Новый год

Туроператоры уже представили цены по раннему бронированию на курорты горного кластера Сочи, забронировать тур можно со скидкой до 30%.

СУХУМ, 12 сен - Sputnik. Российские туристы Россияне пока не очень активно приобретают туры на Новый год, но лидеры среди регионов уже определились - Красная Поляна в Сочи, туры по Золотому кольцу, а также поездки в Подмосковье и Санкт-Петербург стали лидерами внутренних направлений для отдыха на Новый год, рассказали РИА Новости представители отрасли.

Несмотря на то, что россияне не активно приобретают туры на Новый год, лидеры уже определились.

В 41% случаев туристы предпочитают провести новогодние каникулы на российских курортах, об этом свидетельствуют данные Level.Travel.

"При этом средний чек на новогодние туры по России составляет сейчас всего 28 тысяч рублей, что уже скоро станет сопоставимо с ценой авиабилетов", - сообщили в пресс-службе сервиса по бронированию путевок Level.Travel.

По словам, гендиректора туроператора "Дельфин" Сергея Ромашкина, спрос на сочинскую Красную поляну будет зависеть от коронавирусных ограничений.

"Въезд туда сопровождается историей с вакцинацией, которая пока не снята. Многие туристы, которые обычно в сентябре бронируют Новый год, взяли паузу. На сегодняшний день в стране вакцинировано 40 миллионов из 140, получается, что наш потенциальный рынок сократился больше чем в три раза. Если ограничения не будут сняты, то на Кубань поедет немного туристов. Турпотоки будут зависеть от снятия ограничений администрацией региона", - добавил он.

В пресс-службе туроператора "Интурист" рассказали, что путешественники уже начали бронировать туры по акции раннего бронирования. Уже представлены цены по раннему бронированию на курорты горного кластера Сочи, забронировать тур можно со скидкой до 30%.

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