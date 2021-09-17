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Путин: пустая казна Афганистана может подтолкнуть новые власти к наркотрафику

© Sputnik / Алексей Дружинин
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210917/1033224317/Putin-pustaya-kazna-Afganistana-mozhet-podtolknut-novye-vlasti-k-narkotrafiku.html

В середине августа на фоне вывода войск США власть в Афганистане захватило движение Талибан, признанное террористическим в России.

СУХУМ, 17 сен - Sputnik. Нищета среди населения и отсутствие средств в казне Афганистана может подтолкнуть власти к зарабатыванию на продаже наркотиков и оружия, заявил президент России Владимир Путин в ходе совместного заседания ШОС и ОДКБ. Об этом сообщает РИА Новости.

"По оценке ООН, на сегодняшний день половина афганцев нуждается в гуманитарном содействии, чтобы просто выживать. Каждый третий лишен доступа к продуктам питания. Есть опасность, что отсутствие средств в казне Афганистана может подтолкнуть тех, кто контролирует сегодня страну, к тому, чтобы зарабатывать на торговле наркотиками и оружием, как это было, кстати говоря, все последнее время", - сказал Путин 

Президент России добавил, что в стране появилось оружие, которое бросили американцы, стоимостью в миллиарды долларов.

"Хотя официально "Талибан"*  заявляет, что будет бороться и с наркотрафиком, и с другой преступностью", - отметил Путин.

*движение признано террористическим и запрещено в России

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