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Пять партий проходят в Госдуму России по итогам обработки 70% голосов

© Sputnik / Павел Лисицын
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Sputnik Абхазия
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Для того чтобы пройти в Госдуму, партии необходимо преодолеть пятипроцентный электоральный барьер.

СУХУМ, 20 сен -Sputnik. ЦИК РФ обработал 70 процентов протоколов на выборах в Госдуму, партия "Единая Россия" лидирует с 48,46 процентами голосов, сообщает РИА Новости.

На втором месте КПРФ с 20,30%, на третьем и четвертом месте, по предварительным данным, располагаются ЛДПР и "Справедливая Россия - За правду", с около 7% каждая, и замыкают пятерку лидеров "Новые люди" с 5,5%.

Чтобы пройти в Госдуму, партии надо преодолеть пятипроцентный электоральный барьер.

Выборы в Госдуму в этом году проходили в России три дня, с 17 по 19 сентября. Россияне определили новый состав нижней палаты парламента. Наряду с Советом Федерации Госдума - высший представительный и законодательный орган власти в России.

В Абхазии на девяти избирательных участках 19 сентября по состоянию на 16:00 проголосовали более восьми тысяч человек.

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