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Минздрав России уточнил данные по погибшим в университете Перми

© Foto / Следственный комитет РФ
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Sputnik Абхазия
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Утром в понедельник 20 сентября учащийся Пермского университета открыл стрельбу на территории вуза, чтобы спастись, студенты выпрыгивали из окон здания.

СУХУМ, 20 сен - Sputnik. По уточненным данным, шесть человек погибли, 24 пострадавшим оказывается помощь в результате инцидента в Пермском госуниверситете, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.

© Sputnik / Алексей Романов
Путин выразил соболезнования родным и близким жертв трагедии в Перми

"По уточненным оперативным данным Федерального центра медицины катастроф, в результате инцидента в Пермском госуниверситете, шесть человек погибло, 24 пострадавшим оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о восьми погибших из-за стрельбы в пермском вузе.

По данным Следственного комитета, студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен. Против него возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более человек.

В городе усилены меры безопасности в образовательных учреждениях. Соболезнования жертвам трагедии выразил президент России Владимир Путин.

 

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