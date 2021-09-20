Минздрав России уточнил данные по погибшим в университете Перми

Утром в понедельник 20 сентября учащийся Пермского университета открыл стрельбу на территории вуза, чтобы спастись, студенты выпрыгивали из окон здания.

СУХУМ, 20 сен - Sputnik. По уточненным данным, шесть человек погибли, 24 пострадавшим оказывается помощь в результате инцидента в Пермском госуниверситете, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.

"По уточненным оперативным данным Федерального центра медицины катастроф, в результате инцидента в Пермском госуниверситете, шесть человек погибло, 24 пострадавшим оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о восьми погибших из-за стрельбы в пермском вузе.

По данным Следственного комитета, студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен. Против него возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более человек.

В городе усилены меры безопасности в образовательных учреждениях. Соболезнования жертвам трагедии выразил президент России Владимир Путин.