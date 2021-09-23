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Цена бензина Аи-95 на бирже обновила рекорд в России

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210923/1033269533/Tsena-benzina-Ai-95-obnovila-rekord-v-Rossii.html

Министерство энергетики России заявило, что риски дефицита бензина на биржевых торгах полностью исключены.

СУХУМ, 23 сен - Sputnik. Цена бензина марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) второй день подряд бьет рекорды в России, превысив отметку 60,3 тысячи рублей за тонну, пишет агентство Прайм со ссылкой на данные торгов.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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По итогам торгов в четверг стоимость Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России выросла на 0,3%, достигнув нового рекорда в 60 378 рублей за тонну.

В то же время розничные цены на бензин, по данным Росстата, перешли к снижению с начала сентября. Так, средняя цена Аи-95 упала с начала месяца на 24 копейки.

Минэнерго России объяснило текущий рост биржевых котировок тем, что в России продолжаются ремонты на нескольких нефтеперерабатывающих заводах, а также начался переход топливного рынка от летних сортов топлив к зимним.

Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) доводят рекомендации до компаний, чтобы те обеспечивали стабильность поставок топлива на рынок РФ и увеличили их в ближайшее время для обеспечения стабильного топливообеспечения.

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