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США пригрозили Турции новыми санкциями из-за сделки с Россией по С-400

© AP Photo / Evan Vucci
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Sputnik Абхазия
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Сделка Турции с Россией по поставкам российских комплексов С-400 в страну вызвала кризис в ее отношениях с США.

СУХУМ, 28 сен – Sputnik. Комитет Сената США по международным отношениям, обеспокоенный приобретением Турцией российских систем ПВО С-400, пригрозил Анкаре дополнительными санкциями в случае заключения новых соглашений с Россией, сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Сергей Пивоваров
Советник Эрдогана оценил сотрудничество с Россией по С-400

Президент Турции Эрдоган ранее в интервью американскому телеканалу CBS подтвердил, что Анкара в ближайшее время намерена купить еще одну партию российских С-400. По его словам, решение этого вопроса остается исключительно за Турцией, никакая другая страна не имеет права вмешиваться в ее дела.

"Мы выразились предельно ясно, написав закон CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" – прим.): санкции налагаются на любое учреждение, ведущее крупный бизнес с российскими военными или разведывательными структурами. Любые новые покупки Турции приведут к новым санкциям", - говорится в сообщении комитета, опубликованном в Twitter.

Россия и Турция заключили контракт на полковой комплект С-400 в 2017 году, поставки комплексов ПВО турецкой стороне были выполнены летом-осенью 2019 года. Сделка вызвала кризис в отношениях Турции с США. Вашингтон требовал взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA.

Анкара не намерена отказываться от С-400. В конце августа Эрдоган заявил, что не сомневается в покупке у России второго полка зенитных ракетных комплексов С-400. Позже, несмотря на давление со стороны США, президент Турции сообщил, что сделка с Россией уже совершена и не будет пересмотрена.

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