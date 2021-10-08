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Конкурс российских артиллеристов на полигоне Цабал

Российские военнослужащие "уничтожили" беспилотники врага в горах Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Sputnik Абхазия
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Основные учения пройдут в двустороннем формате на 25 общевойсковых полигонах в 14 субъектах Юга России, а также на военных базах ЮВО в Абхазии, Армении и Южной Осетии. 

СУХУМ, 8 окт - Sputnik. Подразделения российской военной базы в Абхазии "уничтожили" беспилотники условного противника в горах, сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

Учения прошли на полигоне Цабал. Военнослужащие подразделений противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, находясь в засаде, обнаружили беспилотники условного врага и нанесли по ним удары. 

Проверка проводится на фоне активизации странами НАТО и их партнерами - Украиной и Грузией морских учений, мероприятий боевой подготовки с использованием корабельных групп, авиации и средств ПВО, ПРО, спецподразделений. 

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