Российские военнослужащие "уничтожили" беспилотники врага в горах Абхазии

СУХУМ, 8 окт - Sputnik. Подразделения российской военной базы в Абхазии "уничтожили" беспилотники условного противника в горах, сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).
Учения прошли на полигоне Цабал. Военнослужащие подразделений противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, находясь в засаде, обнаружили беспилотники условного врага и нанесли по ним удары.
Проверка проводится на фоне активизации странами НАТО и их партнерами - Украиной и Грузией морских учений, мероприятий боевой подготовки с использованием корабельных групп, авиации и средств ПВО, ПРО, спецподразделений.
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