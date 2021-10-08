Российские военнослужащие "уничтожили" беспилотники врага в горах Абхазии

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Президент Абхазии отбыл в Москву с рабочим визитом Девятая по счету рабочая поездка Аслана Бжания в Москву должна была начаться 2 октября, однако прервалась из-за инцидента на набережной Сухума. 165

Эксперт дал оценку мерам по блокировке VPN в Абхазии Государственный комитет Абхазии по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию продлил срок ограничений на доступ в интернет для добычи криптовалют. 16