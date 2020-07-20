Олимпиада-80: работает КГБ СССР - вывоз проституток, воры в законе и цыганские бароны

40 лет назад в СССР стартовали Олимпийские Игры. Правда, многие страны их проигнорировали. Из 144 государств-участников МОК в Москву приехали только представители 81 страны.

На Западе потирали руки и ждали провала мероприятия. Но не тут-то было. Олимпиада-80 прогремела с таким успехом, что о ней вспоминают до сих пор. Кто же стоял за этим триумфом? Как связаны спорт, МВД И КГБ? И как во все это были замешаны воры, цыганские бароны и валютные проститутки? Специально к юбилею Игр Sputnik запускает мультимедийный проект "Москва-80: Ретро-tube". В первой серии видеоблогов писатель и публицист Дмитрий Пучков вместе со спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым раскрывают тайны спецслужб.

Читайте также: