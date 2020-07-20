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Олимпиада 1980

Олимпиада-80: работает КГБ СССР - вывоз проституток, воры в законе и цыганские бароны

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Олимпиада-80 (23)
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https://sputnik-abkhazia.ru/olimpiada-1980/20200720/1030570949/Olimpiada-80-rabotaet-KGB-SSSR---vyvoz-prostitutok-vory-v-zakone-i-tsyganskie-barony.html

40 лет назад в СССР стартовали Олимпийские Игры. Правда, многие страны их проигнорировали. Из 144 государств-участников МОК в Москву приехали только представители 81 страны.

На Западе потирали руки и ждали провала мероприятия. Но не тут-то было. Олимпиада-80 прогремела с таким успехом, что о ней вспоминают до сих пор. Кто же стоял за этим триумфом? Как связаны спорт, МВД И КГБ? И как во все это были замешаны воры, цыганские бароны и валютные проститутки? Специально к юбилею Игр Sputnik запускает мультимедийный проект "Москва-80: Ретро-tube". В первой серии видеоблогов писатель и публицист Дмитрий Пучков вместе со спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым раскрывают тайны спецслужб.

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Темы:
Олимпиада-80 (23)


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