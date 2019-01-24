Волнения в Венесуэле и признание: как могут повлиять на Абхазию события в Каракасе

СУХУМ, 24 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Если в Венесуэле будет проамериканский президент, то признание Абхазии будет отозвано, сказал в интервью Sputnik политолог Николай Трапш.
"Это не вызывает никаких сомнений. Какие условия могут предотвратить такое развитие событий, сказать очень сложно, потому что у России будет своя головная боль, связанная с капиталовложением в инфраструктуру Венесуэлы, и решение вопроса либо в возврате, либо в дальнейшей эксплуатации, поэтому вряд ли в первоочередном порядке будут отстаивать вопрос признания Абхазии. США при этом будут стремиться отозвать признание республики", - подчеркнул он.
Политолог считает, что в Венесуэле происходит то, что давно должно было произойти на фоне падения общего уровня жизни людей, санкций со стороны Евросоюза и США прежде всего, и некоторых латиноамериканских государств. Социально-экономическая ситуация подошла к критической точке и следовало ожидать протестных выступлений в Венесуэле, считает политолог.
"Этим пытаются воспользоваться прежде всего США для того, чтобы сместить действующего президента и привести своего ставленника", - подчеркнул Трапш.
По мнению эксперта, Николас Мадуро может сохранить свою власть, и это зависит от того, насколько решительным он будет.
"Понятно, что армия на сегодняшний день поддерживает его, и, я думаю, что он вполне в состоянии обуздать эту волну протеста, как и многие предшествующие, и сохранить свою власть. Другое дело, насколько это будет долгосрочно, так как санкции усиливаются, насколько хватит его собственного ресурса, так как своей харизмой он значительно уступает Уго Чавесу", - подчеркнул политолог.
Бывший министр иностранных дел Абхазии Максим Гвинджия считает, что народ Венесуэлы должен сам решать свое будущее.
"То, что другие страны пытаются как-то повлиять на внутренние процессы, это очевидно, более того, очевидно, что многие западные страны делают все, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране", - подчеркнул он.
Венесуэла привержена нормам международного права, и от смены правительства не должно измениться отношение к международным вопросам, сказал Гвинджия.
"Не так просто поменять президента в Венесуэле и изменить отношения с другими странами. В Венесуэле не стоит вопрос выбора между социализмом и выбором западного направления, потому что эта страна - один из важнейших игроков в регионе", - подчеркнул он.
Протесты в Венесуэле начались 21 января, Общее число задержанных за участие в протестах с 21 января составило 218 человек.
Глава оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо взял на себя полномочия главы государства 23 января. Вашингтон объявил о признании Гуаидо переходным президентом Венесуэлы и заявил о том, что продолжит "добиваться восстановления демократии в Венесуэле".
В среду 23 января Верховный суд Венесуэлы заявил о недействительности любых решений Национальной ассамблеи страны, находящейся под контролем оппозиции, и попросил прокуратуру принять меры.