Волнения в Венесуэле и признание: как могут повлиять на Абхазию события в Каракасе

Оппозиционер Хуан Гуаидо взял на себя полномочия главы Венесуэлы в результате протестных акций, как это может отразиться на признании Абхазии, рассказали политолог Николай Трапш и экс-министр иностранных дел Максим Гвинджия.

СУХУМ, 24 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Если в Венесуэле будет проамериканский президент, то признание Абхазии будет отозвано, сказал в интервью Sputnik политолог Николай Трапш.

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins Венесуэла стала новой жертвой США, заявили в Совфеде России

"Это не вызывает никаких сомнений. Какие условия могут предотвратить такое развитие событий, сказать очень сложно, потому что у России будет своя головная боль, связанная с капиталовложением в инфраструктуру Венесуэлы, и решение вопроса либо в возврате, либо в дальнейшей эксплуатации, поэтому вряд ли в первоочередном порядке будут отстаивать вопрос признания Абхазии. США при этом будут стремиться отозвать признание республики", - подчеркнул он.

Политолог считает, что в Венесуэле происходит то, что давно должно было произойти на фоне падения общего уровня жизни людей, санкций со стороны Евросоюза и США прежде всего, и некоторых латиноамериканских государств. Социально-экономическая ситуация подошла к критической точке и следовало ожидать протестных выступлений в Венесуэле, считает политолог.

"Этим пытаются воспользоваться прежде всего США для того, чтобы сместить действующего президента и привести своего ставленника", - подчеркнул Трапш.

По мнению эксперта, Николас Мадуро может сохранить свою власть, и это зависит от того, насколько решительным он будет.

"Понятно, что армия на сегодняшний день поддерживает его, и, я думаю, что он вполне в состоянии обуздать эту волну протеста, как и многие предшествующие, и сохранить свою власть. Другое дело, насколько это будет долгосрочно, так как санкции усиливаются, насколько хватит его собственного ресурса, так как своей харизмой он значительно уступает Уго Чавесу", - подчеркнул политолог.

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins Глава оппозиционного парламента Венесуэлы объявил себя президентом страны

Бывший министр иностранных дел Абхазии Максим Гвинджия считает, что народ Венесуэлы должен сам решать свое будущее.

"То, что другие страны пытаются как-то повлиять на внутренние процессы, это очевидно, более того, очевидно, что многие западные страны делают все, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране", - подчеркнул он.

Венесуэла привержена нормам международного права, и от смены правительства не должно измениться отношение к международным вопросам, сказал Гвинджия.

"Не так просто поменять президента в Венесуэле и изменить отношения с другими странами. В Венесуэле не стоит вопрос выбора между социализмом и выбором западного направления, потому что эта страна - один из важнейших игроков в регионе", - подчеркнул он.

Протесты в Венесуэле начались 21 января, Общее число задержанных за участие в протестах с 21 января составило 218 человек.

Глава оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо взял на себя полномочия главы государства 23 января. Вашингтон объявил о признании Гуаидо переходным президентом Венесуэлы и заявил о том, что продолжит "добиваться восстановления демократии в Венесуэле".

В среду 23 января Верховный суд Венесуэлы заявил о недействительности любых решений Национальной ассамблеи страны, находящейся под контролем оппозиции, и попросил прокуратуру принять меры.