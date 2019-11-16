Нефть, недвижимость и инвестиционные риски: Исаев об абхазо-российских отношениях

Никита Исаев родился 12 июня 1978 год. В 2001 году окончил Московскую государственную юридическую академию (МГЮА), а в 2004 году получил звание кандидата юридических наук.

Исаев занимался преподавательской деятельностью в родном вузе и в Российском государственном гуманитарном университете. Работал в департаменте Министерства регионального развития России по вопросам Северного Кавказа, Южной Осетии и Абхазии.

С 2007 по 2016 год Исаев был депутатом Государственной Думы России. С января 2017 года Исаев был лидером общественно-политического движения федерального уровня "Новая Россия".

В 2015 году Исаев принимал участие в VI российско-абхазском деловом форуме.

Sputnik Абхазия собрал подборку его высказываний о перспективах и проблемах абхазо-российского сотрудничества в различных сферах.

Нефтяные перспективы

По мнению политика, Абхазия могла бы стать крупнейшим экспортером нефти на постсоветском пространстве, оставив позади даже Азербайджан.

"В конце июля (цитата из интервью 2015 года - ред.) президент Абхазии призвал создать комиссию, которая должна изучить уже заключенные договоры о разработке месторождений на Черноморском шельфе. А в Парламенте речь заходила и вообще о моратории на нефтедобычу. Действия абсурдные, которые отразятся и на пополнении бюджета, и на занятости населения. А ведь "Роснефть" может потребовать от Абхазии возмещение ущерба", - объяснял он.

В апреле 2013 года ООО "РН-Шельф Абхазии", дочернее предприятие "Роснфеть", от правительства республики получило право на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья на Гудаутском участке акватории Черного моря сроком на 45 лет. На геологическую разведку отводилось пять лет.

В июне 2015 года в распоряжение Кабмина страны внесли корректировки и продлили сроки этих работ. Было подписано дополнительное соглашение и внесены изменения в распоряжение правительства в декабре 2017 года.

В мае 2014 года правительство Абхазии предоставило право компании "АпсныОйл" на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородов на территориях Очамчырского, Ткуарчалского, Галского районов и в восточной части акватории Черного моря у берегов Абхазии. В марте 2018 года "АпсныОйл" продлили действие соглашения, так как компания не уложилась в отведенные сроки.

Комиссия по вопросам добычи углеводородного сырья на территории Абхазии была создана в Парламенте республики 20 марта 2019 года.

Добычу нефти обсудили парламентарии Абхазии вне повестки>>

В ноябре 2019 года Госдума России ратифицировала протокол согласно которому, вывоз бензина, дизельного топлива и нефтяного битума будет привозиться из России в Абхазию без временного таможенного декларирования.

Недвижимость для иностранных граждан

Исаев считал, что препятствием для развития российско-абхазских отношений становится законодательный запрет на приобретение недвижимости в Абхазии иностранными лицами, в частности гражданами России.

"Абхазия давно заявляет о принятии закона о возможности приобретения российскими гражданами недвижимости на территории республики. Но, к сожалению, под различными предлогами и причинами – иногда объективными, принятие этого закона откладывается. Эту проблему можно было бы даже отодвинуть в сторону, но ведь теневые и криминальные схемы продажи жилья россиянам получили такое широкое распространение в Абхазии, что молчать дальше не представляется возможным. Нельзя называть Россию стратегическим партнером, получать финансирование и при этом обманывать российских граждан. Понятно, что к обману как таковому власти республики напрямую не причастны, но именно политическая элита Абхазии затягивает решение этого вопроса", - объяснял он в своем интервью Sputnik Абхазия в 2015 году.

В настоящее время в Абхазии действует запрет на приобретение жилых помещений – квартир и домов – в собственность иностранными гражданами. Эти ограничения не распространяются на инвестиции извне, направленные на коммерческую недвижимость.

Инвестиции и риски

Высокорисковыми называл Исаев инвестиции России в Абхазию.

"В Абхазии нет российских банков. Нет развитой банковской сферы. Взять кредит можно только под безумные проценты. И, как результат, инвестиционные вложения во вроде бы стабильную Абхазию до сих пор воспринимаются как высокорисковые", - говорил он.

Согласно проекту федерального бюджета России на 2020-2022 годы, Россия выделит около четырех миллиардов рублей на увеличение объемов оказания финансовой помощи Абхазии.

Проект предусматривает для обеспечения сотрудничества с Абхазией в целях ее социально-экономического и научно-технического развития увеличить объемы бюджетных ассигнований в 2020 году на один миллиард 753 миллиона рублей, в 2021 году на один миллиард 983 миллиона рублей, в 2022 году на 249 миллионов рублей.

Средства будут направлены на оказание финансовой помощи в целях социально-экономического развития Абхазии, а также на поддержку инвестиционной деятельности в республике.

Россия традиционно - ключевой торговый партнер Абхазии и занимает 74,5% в общем объеме внешнеторгового оборота республики.

В 2018 году товарооборот России с Абхазией составил 258,6 миллиона долларов, в том числе российский экспорт – 192,4 миллиона долларов, и импорт – 66,2 миллиона долларов.

По итогам января-марта 2019 года объем взаимного товарооборота составил 49,9 миллиона долларов, в том числе российский экспорт – 38,9 миллиона долларов и импорт – 10,9 миллиона долларов.

Российско-абхазские отношения

Российско-абхазские отношения находятся на стратегически верном пути, отмечал Исаев.

"Абхазия поддерживает Россию по всем вопросам внешнеполитического контура повестки. И мы всегда рассчитываем на абхазскую поддержку. Мы видим развитие экономики Абхазии. В первую очередь в туристическом кластере," – говорил он.

По словам Исаева, Россия заинтересована в создании в Абхазии независимой экономики, в том числе и от российских трансфертов, поскольку считает, что Абхазия может быть самодостаточной страной.

"Россия заинтересована в сильных союзниках, которые будут самодостаточны, независимы и при формировании своего бюджета",– отмечал он.

26 августа 2008 года Российская Федерация признала независимость Республики Абхазия. 9 сентября 2008 года были установлены дипломатические отношения.

Последняя встреча Рауля Хаджимба и Владимира Путина состоялась шестого августа 2019 года. Главы государств тогда обсудили оказание помощи банковской сфере Абхазии, строительство новой тюрьмы, поддержку сельского хозяйства республики и другие значимые темы.

Выборы в Абхазии

Свое мнение Исаев высказал и по поводу прошедших в 2019 году в Абхазии президентских выборов. По его словам, в республике проявилось настоящее политическое соперничество.

"У нас пока вообще нет выборов. А в Абхазии есть. Настоящее соперничество даже не двух, а трех кандидатов, острая конкуренция, непредсказуемый результат – когда и где вы такое видели у нас хотя бы на уровне субъектов федерации? А в Абхазии эта соревновательность – уже сложившаяся часть политической системы", - писал он.

Второй тур президентских выборов прошел в Абхазии 8 сентября. Действующий глава государства Рауль Хаджимба набрал 39 тысяч 793 голоса, а его оппонент Алхас Квициниа - 38 тысяч 766. Итоговая явка на выборах составила 65,99%

Квициния не согласился с результатами выборов и обратился с иском в Верховный суд Абхазии.

20 сентября Верховный суд Абхазии принял решение по иску Алхаса Квициниа, которым он пытался оспорить решение ЦИК об итогах президентских выборов. Квициниа было отказано в удовлетворении иска, а решение ЦИК по итогам второго тура выборов президента Абхазии признано законным.

2 октября Верховный суд Абхазии направил сторонам по иску Алхаса Квициниа к Центральной избирательной комиссии мотивированный текст решения.