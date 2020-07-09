Турция проводит второе испытание С-400 на истребителях ВВС США: обратного пути нет

Турция с 4 июля проводит на авиабазе Мюртед новые испытания российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 против истребителей F-16 и F-4, выполняющих полеты на разных высотах и удалении.

Александр Хроленко, военный обозреватель

Новой проверкой зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" Анкара демонстрирует твердую позицию относительно укрепления обороноспособности и реального суверенитета республики - без альтернативы перепродажи лучших в мире вооружений российского производства или их обмена на некие уступки США в области военно-технического сотрудничества.

Анкара проигнорировала многочисленные предупреждения Вашингтона о санкциях из-за эксплуатации российских систем ПВО-ПРО.

Тестирование "Триумфа" на истребителях американского производства F-16 Viper и F-4 Phantom II выглядит неслучайным. В прошлом году, невзирая на обеспокоенность США, турецкие специалисты также испытывали С-400 против американских истребителей F-16 – над Анкарой, на различных высотах. Многоэтапные испытания "Триумфов" продлятся до ноября 2020 года.

Поставки С-400 начались прошлым летом, и спровоцировали обострение напряженности в отношениях между Анкарой и Вашингтоном. Американцы требовали от турецких партнеров отказаться от сделки и приобрести комплексы Patriot, угрожали исключить Турцию из совместной программы производства истребителей F-35. Анкара выдержала военно-политическое давление, отказалась идти на уступки, и не раз подчеркивала, что "Триумф" ничем не угрожает альянсу.

Россия выполнила первый контракт на поставку Турции четырех дивизионов С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов в минувшем ноябре. В июне 2020-го Анкара и Москва достигли принципиального соглашения о поставке второго комплекта (полка) «Триумфов». При этом руководитель секретариата оборонной промышленности Турецкой Республики Исмаил Демир заявил: "Система С-400 покупается для использования. Точка". А Соединенные Штаты по-прежнему ищут способ ликвидации "Триумфа" на турецкой земле: предлагают его выкупить, заменить американскими комплексами, и угрожают новыми санкциями.

"Триумф" навсегда

Испытания С-400 в Турции проводятся для уточнения дальности обнаружения, устойчивости сопровождения, эффективности поражения и других боевых параметров. Размещенные неподалеку от Анкары, на авиабазе Мюртед зенитные ракетные системы российского производства многократно тестируются на реальных аэродинамических целях, включая самолеты F-35 и F-22. Известно, что секретные и якобы невидимые для радаров американские истребители пятого поколения трижды появлялись в радиусе обнаружения и поражения "Триумфов". В ходе ротации и переброски через Черное море и территорию Турции в страны Ближнего Востока маршруты F-35 и F-22 военно-воздушных сил США прокладываются примерно в 200 километрах от авиабазы Мюртед.

По данным издания Fighter Jets World, турецкие специалисты ПВО проверяют возможности РЛС в разных режимах и на разных высотах. Турецкая сторона не раскрывает подробностей тестирования российских С-400 на американских истребителях пятого поколения.

Однако, по данным военного эксперта Виктора Баранца, один из участников этих проверок в беседе с представителем "Рособоронэкспорта" отметил: "Американские самолеты видны на экранах радаров, как мухи на потолке". Учитывая отсутствие рекламаций и перспективы новых поставок, логично предположить, что Анкара полностью удовлетворена "Триумфами".

Турецкое оборонное ведомство ранее сообщало, что развертывание С-400 проходит успешно, российская система обнаружила истребитель F-16 Fighting Falcon на границе зоны действия РЛС – за 600 километров, на предельно малых высотах обнаружены все цели. "Триумф" не просто обнаруживает на предельной дальности популярнейший на мировом оружейном рынке истребитель-бомбардировщик 4-го поколения, система находится в постоянной готовности отправить ракеты к цели до ее входа в зону поражения. То есть, в режиме боевого дежурства самолеты F-16 Fighting Falcon будут уничтожены на удалении 400 километров – автоматически. Напомню, стоимость одного легкого истребителя F-16 – до 50 миллионов долларов, а «невидимка» F-35 – в два раза дороже.

Время новых возможностей

"Триумфальное" тестирование на авиабазе Мюртед наносит американской истребительной авиации сокрушительный репутационный удар. И все же чрезмерно ссориться с Анкарой – не в интересах Вашингтона. На турецкой территории расположена авиабаза Инджирлик с хранилищем американских ядерных боеприпасов, это основной опорный пункт ВВС США в горячем регионе. Геополитически Турция очень важна для США и НАТО, поэтому способна без особого риска влиять на правила игры в альянсе. Парадоксальное сближение с Москвой делает Анкару еще менее уязвимой для диктата и внешнего давления западных партнеров.

Из-за покупки С-400 Вашингтон заморозил турецкое участие в программе F-35 (Анкара "наказана", но не исключена из программы). После этого ограничения глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о возможности покупки новейших истребителей Су-35 и Су-57 у России.

На авиасалоне МАКС-2019 реалистичность подобного «витка истории» подтвердил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. Интрига находится в развитии, но предварительные итоги можно подвести уже сегодня.

Если объективно оценивать боевой потенциал турецкого приобретения, то заметен качественный рост обороноспособности республики: одна батарея "Триумфа" имеет до 72 наведенных ракет и может одновременно обстреливать до 36 целей. Линейка разнотипных ракет позволяет С-400 эффективно и дифференцированно сбивать истребители-бомбардировщики, беспилотники, крылатые, тактические и баллистические ракеты в диапазоне высот от 5 метров до 30 километров (на дальности от 400 километров до двух километров). Система "Триумф" способна интегрировать зенитные комплексы различной дальности и управлять значительной сетью средств ПВО (турецким специалистам стоит присмотреться к российским ЗРК Панцирь-С1, Тор-М1). Непробиваемый купол противовоздушной обороны позволяет Турции компенсировать некоторое отставание в развитии военно-воздушных сил.

Обладая неоспоримым технологическим совершенством и боевым могуществом, российский "Триумф" в Турции и ряде других стран без единого выстрела укрепляет многополярный мир, ставит на место архаичный военный блок и его самоназначенных гегемонов. Между тем, наступает время новых возможностей, и в Анкаре обсуждается приобретение российской зенитной ракетной системы С-500 "Прометей". Российские системы дальней ПВО продолжают теснить на международном рынке и на боевых позициях не столь совершенные западные аналоги.

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