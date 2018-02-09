Захватывающие авиашоу в Сингапуре

В Сингапуре проходит крупнейшая в Азии международная выставка аэрокосмической и оборонной отрасли, в рамках которой устраиваются захватывающие авиашоу. Самые яркие моменты – в фотоленте Sputnik Азербайджан.

Авиасалон Airshow Singapore 2018, который проходит раз в два года в Сингапуре, это прежде всего новейшие технологии авиакосмической индустрии, показы суперсовременных самолетов и вертолетов, а также наполненные адреналином авиашоу, на которых лучшие пилоты со всей Азии и Америки демонстрируют высший пилотаж.

В этом году в выставке участвует около тысячи компаний, 65 из которых входят в Топ-100 самых лучших в сфере аэроиндустрии. Авиасалон в Сингапуре третий по величине в мире — общая площадь павильонов и площадок выставки составляет 24 гектара.