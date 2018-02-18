17:56 18 Февраля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 11°C
Прямой эфир
Поиск
Фото

Зима в фотографиях со всего мира

Получить короткую ссылку
12620

Новости

Все новости
Все новости
  • Грузовик проезжает мимо знака, предупреждающего о неблагоприятных погодных условиях на трассе A9 в Килликранки, Шотландия
  • Закат на реке Томь
  • Мужчина бежит по заледеневшей набережной вдоль озера Мичиган в Чикаго, США
  • Грузовик едет по лесной дороге недалеко от деревни Крево
  • Китайский турист стоит у Императорского дворца во время снегопада в Шэньяне
  • Посетитель у Ниагарского водопада зимой
  • Пара делает селфи перед памятником, покрытым льдом, после похолодания в Сьюдад-Хуаресе, Мексика
  • Покрытый снегом пирс виден на озере близ от деревни Этьек, Венгрия
  • Поезд застрял на перегоне между станциями из-за сильного снегопада в префектуре Ниигата, Япония
  • Сотрудники рыбной фермы компании Малтат на замерзшей реке Енисей близ села Приморск Красноярского края, Россия
  • Заснеженная улица в деревне Бессан, Французские Альпы
  • Вид на озеро, покрытое льдом, Германия
  • Снегопад в Москве
  • Машина едет по трассе вдоль заснеженного леса на закате, Красноярский край
  • Девушка фотографирует замерзший фонтан в парке Канзас-Сити
  • Рассвет, наблюдаемый с Солнечной горки в Мурманске
  • Набережная Сухума
  • Набережная Сухума
© REUTERS/ Russell Cheyne
Грузовик проезжает мимо знака, предупреждающего о неблагоприятных погодных условиях на трассе A9 в Килликранки, Шотландия.

Морозная и снежная погода установилась в большинстве стран Северного полушария Земли — от Сибири до Европы, от Мексики до Японии, и фотографы спешат запечатлеть красоту этого времени года.

Астрономическая зима в северном полушарии начинается 22 декабря и длится до 21 марта. Ученые отмечают, что в этом году зима проходит аномально и уже успела установить несколько температурных рекордов, что дало возможность фотографам разных стран сделать множество эффектных кадров.

В одних странах буйствуют неестественные морозы, а в других – зацветают деревья. В пустыне Сахара этой зимой выпал снег, а у берегов Массачусетса при температуре минус 20 замерз океан. В то же время на Апшеронском полуострове и на юге Украины уже начинают распускаться цветы на деревьях из-за установившейся аномально теплой для этого времени года погоды.

Sputnik Литва подготовил фотоленту зимних пейзажей из разных стран мира.




Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Спасатели МЧС РФ
    Помощь свыше

    В течение года для МЧС Южной Осетии будет закуплен вертолет с медицинским модулем, ведутся переговоры с летным составом в России.

  • Флаги в отражении на стенде с эмблемой ЕС
    Лучше один раз увидеть

    Азербайджан пригласил представителей Европейского союза понаблюдать за ходом предстоящих в стране президентских выборов.

  • Армен Гаспарян
    Денег не дадим!

    Журналист и радиоведущий Армен Гаспарян рассказал Sputnik Армения, как урезание финансирования американских НКО в Армении скажется на их деятельности.

  • Виктор Марков, старший аналитик ИК Церих Кэпитал Менеджмент
    Уже интереснее!

    Аналитик объяснил, почему "Лукойл" принял решение развивать свою деятельность по разработке новых месторождений в республике.

  • Национальный головной убор ак калпак на рынке. Архивное фото
    Сделано в Кыргызстане

    Почему Министерство культуры, информации и туризма Кыргызстана предлагает запретить ввоз из-за границы национальных головных уборов - ак калпаков?

  • Работа сахарного завода в городе Слуцк
    "Сладкая" цена

    Глава белорусского пищевого концерна объяснил президенту страны Александру Лукашенко, почему российский сахар дешевле отечественного.

  • Спасатели МЧС РФ
    Помощь свыше

    В течение года для МЧС Южной Осетии будет закуплен вертолет с медицинским модулем, ведутся переговоры с летным составом в России.

  • Флаги в отражении на стенде с эмблемой ЕС
    Лучше один раз увидеть

    Азербайджан пригласил представителей Европейского союза понаблюдать за ходом предстоящих в стране президентских выборов.

  • Армен Гаспарян
    Денег не дадим!

    Журналист и радиоведущий Армен Гаспарян рассказал Sputnik Армения, как урезание финансирования американских НКО в Армении скажется на их деятельности.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Грузовик едет по лесной дороге недалеко от деревни Крево
Зима в фотографиях со всего мира
Макдональдс открылся в Мосуле
"Макдоналдс" открылся в Мосуле
Выборы президента России в Абхазии: куда идти голосовать
Выборы президента России: куда идти голосовать

Соцсети

Sputnikabkhazia