Зима в фотографиях со всего мира

Морозная и снежная погода установилась в большинстве стран Северного полушария Земли — от Сибири до Европы, от Мексики до Японии, и фотографы спешат запечатлеть красоту этого времени года.

Астрономическая зима в северном полушарии начинается 22 декабря и длится до 21 марта. Ученые отмечают, что в этом году зима проходит аномально и уже успела установить несколько температурных рекордов, что дало возможность фотографам разных стран сделать множество эффектных кадров.

В одних странах буйствуют неестественные морозы, а в других – зацветают деревья. В пустыне Сахара этой зимой выпал снег, а у берегов Массачусетса при температуре минус 20 замерз океан. В то же время на Апшеронском полуострове и на юге Украины уже начинают распускаться цветы на деревьях из-за установившейся аномально теплой для этого времени года погоды.

Sputnik Литва подготовил фотоленту зимних пейзажей из разных стран мира.