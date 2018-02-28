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Самые странные и провокационные памятники в мире

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  • Гигантская скульптура блондинки на озере Бинненальстер, Гамбург
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© REUTERS/ Morris Mac Matzen
В 2011 году в озере Бинненальстер, Гамбург, установили необычную скульптуру купающейся блондинки. По задумке авторов, скульптура должна была продемонстрировать, что Гамбург — город, в котором живут неординарные творческие люди, и в тоже время город, который стоит на воде. Скульптура стала объектом особого интереса у туристов. Однако, не всем местным жителям понравилась эта задумка. Тем не менее, жизнь этой скульптуры оказалась не долгой, ее демонтировали через девять дней после установки.

Самые необычные и провокационные памятники и скульптуры со всего мира, которые вызывают интерес у туристов и ценителей искусства.

Всевозможные скульптуры, памятники, инсталляции, ставшие предметом обсуждения, а порой и возмущения со стороны как простых обывателей, так и ценителей высокого искусства, смотрите в фотоленте Sputnik Азербайджан.




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