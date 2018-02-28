Самые странные и провокационные памятники в мире

Всевозможные скульптуры, памятники, инсталляции, ставшие предметом обсуждения, а порой и возмущения со стороны как простых обывателей, так и ценителей высокого искусства, смотрите в фотоленте Sputnik Азербайджан.
Самые необычные и провокационные памятники и скульптуры со всего мира, которые вызывают интерес у туристов и ценителей искусства.
Всевозможные скульптуры, памятники, инсталляции, ставшие предметом обсуждения, а порой и возмущения со стороны как простых обывателей, так и ценителей высокого искусства, смотрите в фотоленте Sputnik Азербайджан.
Олимпиада в Пхенчхане, снегопад в Москве, салют в честь Дня защитника Отечетсва, и другие яркие кадры февраля в фотоленте Sputnik.
Приключения абхазского путешественника Дениса Саманба продолжаются. Сейчас он находится на самом Дальнем Востоке, откуда делится не только впечатлениями, но и фотографиями.
В Пхенчхане завершились зимние Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане.
Неделя моды в Лондоне - самая экстравагантная и творческая - прошла в британской столице
В Министерстве обороны Республики Абхазия прошло расширенное заседание по итогам работы за февраль 2018 года и определению задач на март 2018 года.
Премьерный показ киноальманаха абхазских режиссеров "7 новелл" состоялся в Государственном русском театре драмы имени Фазиля Искандера 27 февраля.
Со дня рождения литературоведа, доктора филологических наук, профессора Абхазского госуниверситета, члена-корреспондента Академии наук Абхазии, поэта Владимира Ацнариа прошло 80 лет.
Жители пограничной зоны Южной Осетии впредь могут передвигаться по ней, имея при себе только ксерокопию паспорта.
Представители НАТО проводят в Баку семинар для азербайджанских военнослужащих различных родов войск.
Выяснилось, что во Франции долго искали авиакомпанию, которая возьмет на себя организацию прямого рейса в Ереван - и нашли.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что названные в его честь "Интеллектуальные школы" должны стать примером для всех.
В магазинах Казахстана нашли ядовитую детскую одежду, сделанную в Кыргызстане – кыргызские производители не исключают, что их подставили.
Министерства связи Беларуси и России рассматривают вопрос об общем роуминге – когда, наконец, связь станет дешевле?
Врач пожаловалась в Центр госязыка Латвии на руководство клиники - ее уволили за отказ говорить с пациентами на понятном им русском языке.
В Сейме предложили маркировать продукты, продаваемые в Литве, если они отличаются по качеству от их аналогов в других европейских странах.
Когда из-за морозов скорая не смогла вовремя приехать, молдавскому пограничнику пришлось лично принимать роды у супруги – врачи были поражены.
В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали гражданина Таджикистана с документами на вымышленное имя.
Узбекистан намерен запустить Национальную электронную торговую площадку для продажи отечественных товаров за рубеж и уже нашел партнера.
Страны Балтии лидируют в печальной статистике умышленных убийств, совершаемых в Евросоюзе – Эстонии досталось третье место.
Жители пограничной зоны Южной Осетии впредь могут передвигаться по ней, имея при себе только ксерокопию паспорта.
Представители НАТО проводят в Баку семинар для азербайджанских военнослужащих различных родов войск.
Выяснилось, что во Франции долго искали авиакомпанию, которая возьмет на себя организацию прямого рейса в Ереван - и нашли.