Самые странные и провокационные памятники в мире

В 2011 году в озере Бинненальстер, Гамбург, установили необычную скульптуру купающейся блондинки. По задумке авторов, скульптура должна была продемонстрировать, что Гамбург — город, в котором живут неординарные творческие люди, и в тоже время город, который стоит на воде. Скульптура стала объектом особого интереса у туристов. Однако, не всем местным жителям понравилась эта задумка. Тем не менее, жизнь этой скульптуры оказалась не долгой, ее демонтировали через девять дней после установки.