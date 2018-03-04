Неделя в объективе: снегопад в Европе и праздник весны в Индии

Выступление президента России Владимира Путина, снегопады в Италии, яркие показы мод и многое другое. Sputnik Эстония предлагает читателям посмотреть фотографии со всех уголков света и вспомнить, какими событиями в мире отметилась уходящая неделя.
Самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе, — в фотоленте Sputnik Эстония
Выступление президента России Владимира Путина, снегопады в Италии, яркие показы мод и многое другое. Sputnik Эстония предлагает читателям посмотреть фотографии со всех уголков света и вспомнить, какими событиями в мире отметилась уходящая неделя.
В мире множество музеев восковых фигур, которые славятся своими неотразимыми копиями фигур известных личностей. Но, как оказалось, не всегда у музеев получается "звездно".
Холи (Holi) - народный фестиваль красок, праздник в Индии.
Деревья мимозы в Абхазии расцвели, и украсила пейзажи республики своими яркими желто-зелеными красками.
Художник и скульптор Архип Лабахуа рассказал и показал новый спектакль марионеток, который послужит гибридом к документальному фильму об Абхазии.
Первому президенту признанной Абхазии Сергею Багапш 4 марта исполнилось бы 69 лет. Авторы проекта "Молодая Абхазия", со дня создания которой прошло 10 лет, рассказали корреспонденту Sputnik о своем знакомстве с президентом.
Первый президент Республики Абхазия Владислав Ардзинба ушел из жизни 4 марта 2010 года. О том, каким он был политиком и человеком, какую он сыграл роль в становлении государства, представители молодого поколения Абхазии поделились со Sputnik.
Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в Абхазии театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок, киносеансов и других культурных событий.
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Генеральная прокуратура Южной Осетии расследует обстоятельства избиения жителя Цхинвала сотрудниками спецназа республиканского МВД.
Эксперт рассказал об отношениях между Россией и Азербайджаном: молодежная сфера единственная, где есть проблемы.
Почему выборы президента Армении стали свидетельством отсутствия в стране политической конкуренции, а сам будущий глава государства, кажется, недоволен.