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Неделя в объективе: снегопад в Европе и праздник весны в Индии

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© Sputnik. Алексей Никольский
1 марта 2018. Президент РФ Владимир Путин после выступления с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ "Манеж".

Самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе, — в фотоленте Sputnik Эстония

Выступление президента России Владимира Путина, снегопады в Италии, яркие показы мод и многое другое. Sputnik Эстония предлагает читателям посмотреть фотографии со всех уголков света и вспомнить, какими событиями в мире отметилась уходящая неделя.




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