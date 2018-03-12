Завораживающая красота Мертвого моря

Расположенное между Израилем, Палестинской автономией и Иорданией озеро, известное как Мертвое море, является самым низко расположенным водоемом на Земле и привлекает туристов со всего мира.

Уникальное бессточное озеро, известное во всем мире под именем Мертвого моря, расположено на 430 метров ниже уровня моря. Такое название оно получило из-за высокого содержания соли, которое составляет 300 промилле. В жаркие и засушливые времена соленость доходит до 350 промилле. Sputnik Азербайджан подобрал уникальные фото.

С 1960-х годов Мертвое море начало высыхать с очень большой скоростью: после того как Израиль и Иордания начали использовать большую часть потока реки Иордан в коммерческих целях, уровень воды стал неуклонно снижаться.

К середине 2010 года уровень озера упал на 30 метров ниже уровня, зафиксированного в середине XX века, и продолжает снижаться примерно на метр в год.

В Мертвом море можно плавать, не боясь утонуть. Из-за высокой концентрации минералов и микроэлементов вода и грязь вокруг Мертвого моря обладают целебными свойствами. А пустынные пейзажи, а также непередаваемая аура этого соленого водоема привлекает тысячи туристов со всего мира.