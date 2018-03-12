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Завораживающая красота Мертвого моря

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  • Авраам ходит по берегу Мертвого моря недалеко от Меццока Драго, Израиль, Западный берег
  • Мужчина покрытый лечебной грязью на берегу Мертвого моря недалеко от Меццока Драго, Израиль, Западный берег
  • Девушки трубят в шофар на берегу Мертвого моря, недалеко от Меццока Драго, Израиль
  • Мужчина стоит среди тростника, на берегу Мертвого моря, Западный берег
  • Туристы из Польши купаются в Мертвом море, Израиль, Западный берег
  • Турист из Белоруссии играет на гитаре на берегу Мертвого моря в Израиле
  • Мужчина на берегу Мертвого моря на Западном берегу
  • Девушка любуется видом на Мертвое море в Израиле
© REUTERS/ Ronen Zvulun
Несмотря на скудный пейзаж, это место завораживает своей красотой и непонятной силой.

Расположенное между Израилем, Палестинской автономией и Иорданией озеро, известное как Мертвое море, является самым низко расположенным водоемом на Земле и привлекает туристов со всего мира.

Уникальное бессточное озеро, известное во всем мире под именем Мертвого моря, расположено на 430 метров ниже уровня моря. Такое название оно получило из-за высокого содержания соли, которое составляет 300 промилле. В жаркие и засушливые времена соленость доходит до 350 промилле. Sputnik Азербайджан подобрал уникальные фото.

С 1960-х годов Мертвое море начало высыхать с очень большой скоростью: после того как Израиль и Иордания начали использовать большую часть потока реки Иордан в коммерческих целях, уровень воды стал неуклонно снижаться.

К середине 2010 года уровень озера упал на 30 метров ниже уровня, зафиксированного в середине XX века, и продолжает снижаться примерно на метр в год.

В Мертвом море можно плавать, не боясь утонуть. Из-за высокой концентрации минералов и микроэлементов вода и грязь вокруг Мертвого моря обладают целебными свойствами. А пустынные пейзажи, а также непередаваемая аура этого соленого водоема привлекает тысячи туристов со всего мира.




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