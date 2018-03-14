Мир в ореховой скорлупе: жизнь физика Стивена Хокинга

Всемирно известный английский физик-теоретик Стивен Хокинг скончался в среду утром на 77 году жизни.

Английский физик-теоретик Стивен Уильям Хокинг (Stephen William Hawking) родился 8 января 1942 года в Оксфорде, Великобритания.

В 1962 году окончил Оксфордский университет со степенью бакалавра по математике и физике, в 1966 году получил степень доктора философии в колледже Тринити-холл Кембриджского университета.

В 1963 году у Хокинга был диагностирован боковой амиотрофический склероз (БАС) — неизлечимое дегенеративное нервно-мышечное заболевание. По мнению врачей, жить ему оставалось около двух лет. Однако он продолжил работать, несмотря на прогрессирующую болезнь.

Хокинг является одним из основоположников квантовой космологии, занимался изучением проблемы возникновения космологической сингулярности — первичного состояния Вселенной, из которого она, согласно теории Большого взрыва, непрерывно расширяется. Ученый сделал много открытий в теории черных дыр.

Стивен Хокинг даже после полной парализации продолжал вести активную жизнь: занимался наукой, преподавал, выступал с докладами, общаясь с миром с помощью компьютерного синтезатора речи.