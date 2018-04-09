От Абхазии до Эфиопии: празднование Пасхи

Православные верующие во всем мире отметили в воскресенье главный христианский праздник — Пасху, или Воскресение Христово.

В этот день вспоминается Воскресение из мертвых Иисуса Христа на третий день после Его распятия на кресте.

Слово "пасха" ведет свое начало от названия ветхозаветного праздника Пасхи, получивший такое название от еврейского слова "пасах" ("проходит мимо") — в воспоминание древнего события исхода евреев из Египта и от египетского рабства, когда ангел, поражавший египетских первенцев, при виде крови пасхального агнца на дверях еврейских жилищ проходил мимо, оставляя их неприкосновенными.

Есть древнее толкование праздника, которое связывает его с созвучным греческому слову "страдаю".

Этот древнейший христианский праздник был установлен и праздновался еще в апостольское время.