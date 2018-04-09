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От Абхазии до Эфиопии: празднование Пасхи

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  • Крестный ход во время пасхальной службы в храме-маяке Святого Николая Чудотворца в селе Малореченском (Большая Алушта)
  • Президент России Владимир Путин и председатель правительства России Дмитрий Медведев с супругой Светланой на праздничном пасхальном богослужении в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя
  • Прихожане во время пасхальной службы в храме Сошествия Святого Духа в Казани
  • Во время праздничного пасхального богослужения в храме Христа Спасителя
  • Прихожанка в Соборе Святого Георгия во время празднования Пасхи в Стамбуле, Турция
  • Прихожане во время пасхальной службы в Ставропигиальном Никольском морском соборе в Кронштадте
  • Прихожанка во время празднования Пасхи в Киргизии
  • Прихожане во время пасхального богослужения в Эфиопии
  • Прихожанин во время празднования пасхи в Египте
  • Салют над греческим Коринфом во время праздования Пасхи
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  • Храм-маяк Святого Николая Чудотворца в селе Малореченском (Большая Алушта)
  • Во время праздничного пасхального богослужения в храме Христа Спасителя
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  • Во время празднования Пасхи в Белоруссии
© Sputnik / Илона Хварцкия
Президент Абхазии Рауль Хаджимба во время пасхальной службы в Сухумском Кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы.

Православные верующие во всем мире отметили в воскресенье главный христианский праздник — Пасху, или Воскресение Христово.

В этот день вспоминается Воскресение из мертвых Иисуса Христа на третий день после Его распятия на кресте.

Слово "пасха" ведет свое начало от названия ветхозаветного праздника Пасхи, получивший такое название от еврейского слова "пасах" ("проходит мимо") — в воспоминание древнего события исхода евреев из Египта и от египетского рабства, когда ангел, поражавший египетских первенцев, при виде крови пасхального агнца на дверях еврейских жилищ проходил мимо, оставляя их неприкосновенными. 

Есть древнее толкование праздника, которое связывает его с созвучным греческому слову "страдаю".

Этот древнейший христианский праздник был установлен и праздновался еще в апостольское время.

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