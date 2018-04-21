18:27 21 Апреля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 15°C
Прямой эфир
Поиск
Фото

Диваны Пруста, стулья Хемингуэя: интерьер Ritz на аукционе

Получить короткую ссылку
4 0 0

Новости

Все новости
Все новости
  • Парижский Hotel Ritz продает с аукциона мебель и предметы интерьера
  • Масштабный аукцион отеля Ritz в Париже в доме Artcurial
  • Парижский Hotel Ritz продает с аукциона мебель и предметы интерьера
  • Парижский Hotel Ritz продает с аукциона мебель и предметы интерьера
  • Парижский Hotel Ritz продает с аукциона мебель и предметы интерьера
  • Парижский Hotel Ritz продает с аукциона мебель и предметы интерьера
  • Парижский Hotel Ritz продает с аукциона мебель и предметы интерьера
  • Парижский Hotel Ritz продает с аукциона мебель и предметы интерьера
  • Парижский Hotel Ritz продает с аукциона мебель и предметы интерьера
  • Парижский Hotel Ritz продает с аукциона мебель и предметы интерьера
  • Парижский Hotel Ritz продает с аукциона мебель и предметы интерьера
  • Парижский Hotel Ritz продает с аукциона мебель и предметы интерьера
  • Парижский Hotel Ritz продает с аукциона мебель и предметы интерьера
  • Парижский Hotel Ritz продает с аукциона мебель и предметы интерьера
  • Парижский Hotel Ritz продает с аукциона мебель и предметы интерьера
  • Парижский Hotel Ritz продает с аукциона мебель и предметы интерьера
  • Масштабный аукцион отеля Ritz в Париже
  • Парижский Hotel Ritz продает с аукциона мебель и предметы интерьера
  • Парижский Hotel Ritz продает с аукциона мебель и предметы интерьера
© REUTERS / Charles Platiau
Парижский Hotel Ritz выставил на аукцион мебель и предметы интерьера - например, обстановку сьюта Виндзоров.
Знаменитый своим отречением от британского престола король Эдуард VIII, впоследствии получивший титул герцога Виндзорского, останавливался в люксовом номере отеля вместе со своей супругой Уоллис Симпсон.

Мебель Hotel Ritz, которая на протяжении его 120-летней истории окружала знаменитых гостей фешенебельного отеля, продается с аукциона в Париже.

Парижский Hotel Ritz с 17-21 апреля продает с аукциона мебель и предметы интерьера. Это та самая обстановка, которая на протяжении его 120-летней истории окружала знаменитых гостей фешенебельного отеля.

Предметов выставлено очень много — около десяти тысяч диванов, стульев, ванных комнат, люстр, ваз, посуды, картин, канделябров, зеркал, постельного белья и прочего, и прочего. При закрытии Hotel Ritz на реновацию в 2012-м все вещи были бережно упакованы и хранились на складе. Но после реконструкции предметам не нашлось места в новом дизайне отеля, теперь любой желающий может прикоснуться к роскоши знаменитого Ritz.

В отеле Ritz останавливалась и принцесса Диана. Именно там она провела последние часы жизни перед  автокатастрофой в тоннеле под мостом Альма, где она погибла вместе со своим возлюбленным Доди аль-Файедом — сыном владельца отеля Мохаммеда.

Мировые звезды кино, моды, литературы, члены королевской семьи называли отель Ritz в Париже домом. Здесь останавливались в разное время такие знаменитости, как Эдуард VII, Марсель Пруст, Чарли Чаплин, Грета Гарбо, Марлен Дитрих, а Коко Шанель провела в отеле последние 30 лет своей жизни.

Главными лотами станут позолоченная кровать, на которой отдыхала Одри Хепберн в фильме "Любовь после полудня", салонные диваны Марселя Пруста и барные стулья Эрнеста Хемингуэя.

Торги пройдут 17-21 апреля в аукционном доме Artcurial в Париже, который располагается в особняке Марселя Дассо на Елисейских полях.

Смотрите кадры интерьера Hotel Ritz в фотоленте Sputnik Узбекистан.




Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Заброшенная больница в Межапарке, Рига
    Денег не дадим!

    Эксперты прогнозируют, что Латвия после 2020 года может лишиться около 20% денег из европейских фондов.

  • Человек наблюдает через бинокль
    По данным разведки

    Литовский парламент одобрил увеличение зарплат сотрудникам разведывательных служб. За что будут доплачивать?

  • Татьяна Жданок
    Без шансов

    У Молдовы нет шансов на вступление в ЕС даже в среднесрочной перспективе, и на это указывают ряд признаков, считает экс-евродепутат.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Парижский Hotel Ritz продает с аукциона мебель и предметы интерьера
Диваны Пруста, стулья Хемингуэя: интерьер Ritz на аукционе
Российский эксперт рассказал о найденном в лаборатории боевиков гексамине
Взрывоопасно: эксперт показывает найденный в лаборатории сирийских боевиков гексамин
Как обеспечить себе здоровый сон
Правила здорового сна

Соцсети

Sputnikabkhazia