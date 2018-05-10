Наряды и ковровая дорожка: открылся 71 Каннский международный кинофестиваль

Каннский фестиваль 2018 года проходит с 8 по 20 мая.

Ежегодно в мае на французском Лазурном берегу в курортном городе Канне проходит один из самых престижных кинофестивалей в мире, относящийся к категории А — Международный Каннский кинофестиваль.

В 2002 году Международный кинофестиваль получил официальное название "Каннский фестиваль".

Каннский фестиваль проходит с 8 по 20 мая.

В этом году в основном конкурсе смотра участвует 21 фильм из Ирана, Испании, США, Китая, Кореи, Франции, Турции. Россию представляют сразу два фильма — "Лето" Кирилла Серебренникова и "Айка" Сергея Дворцевого.