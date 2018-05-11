16:44 11 Мая 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 21°C
Прямой эфир
Поиск
Фото

"Третий день войны": премьера в Абхазском драмтеатре

Получить короткую ссылку
49 0 0

Новости

Все новости
Все новости
  • Спектакль Третий день войны Абхазского государственного Молодежного театра
  • Спектакль Третий день войны Абхазского государственного Молодежного театра
  • Спектакль Третий день войны Абхазского государственного Молодежного театра
  • Спектакль Третий день войны Абхазского государственного Молодежного театра
  • Спектакль Третий день войны Абхазского государственного Молодежного театра
  • Спектакль Третий день войны Абхазского государственного Молодежного театра
  • Спектакль Третий день войны Абхазского государственного Молодежного театра
  • Спектакль Третий день войны Абхазского государственного Молодежного театра
  • Спектакль Третий день войны Абхазского государственного Молодежного театра
  • Спектакль Третий день войны Абхазского государственного Молодежного театра
  • Спектакль Третий день войны Абхазского государственного Молодежного театра
  • Спектакль Третий день войны Абхазского государственного Молодежного театра
© Sputnik / Томас Тхайцук
Спектакль "Третий день войны" поставлен по мотивам рассказов Народного писателя Абхазии Шалоди Аджинджал.

Спектакль "Третий день войны" поставлен по мотивам рассказов Народного писателя Абхазии Шалоди Аджинджал.

"Третий день войны" – спектакль о новейшей трагедии народа Абхазии – Отечественной войне 1992-1993 годов. По сюжету, в начале спектакля появляется абхазский двор, его хозяин — гостеприимный Джарнас, к которому заходит сосед мингрел Торнике, они садятся и пьют отменное вино, сделанное из лучшего сорта винограда цоликаури.

За непринужденной беседой вдруг Торнике говорит, что между абхазами и грузинами происходит что-то нехорошее, но он клятвенно заверяет, что если вдруг начнется война, то все мингрелы села будут поддерживать абхазов.

И война начинается на самом деле, Торнике не сдерживает своего слова, с группой бандитов нападает на семью соседа и убивает всю семью, кроме сына Джарнаса Нарта.

Ком в горле: премьера спектакля "Третий день войны" в Сухуме>>

 

 




Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Президенты ДНР и РЮО Александр Захарченко и Анатолий Бибилов
    День Республики

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов прибыл в Донецк, где примет участие в праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню Республики.

  • Здание Европейского банка реконструкции и развития в Люксембурге
    Хорошо и даже лучше

    Азербайджанская экономика растет, опережая ожидания, в связи с чем международные финансовые институты вынуждены внести поправки в свои прогнозы.

  • Премьер-министр Никол Пашинян на заседании правительства Армении (11 мая 2018). Еревaн
    Крыша над головой

    Сержу Саргсяну, как третьему президенту Армении, нужно выделить государственную жилплощадь в течение месяца, заявил премьер-министр Никол Пашинян.

  • Строительство Нижне-Бурейской ГЭС, архивное фото
    "Зеленый" район

    Толебийский район Южно-Казахстанской области, где проживают около 120 тысяч человек, в ближайшие пять лет планирует полностью обеспечить себя "зеленой" электроэнергией.

  • Председатель Национального банка Швейцарии Томас Йордан во время выступления на международной конференции по случаю 25-летия национальной валюты
    Повод для гордости

    Председатель Национального банка Швейцарии заявил, что кыргызстанцы имеют все основания гордиться своей валютой.

  • Самолет Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко
    Президентский вояж

    Президент Беларуси Александр Лукашенко на следующей неделе посетит Сочи, где встретится с Владимиром Путиным, а затем отправится в Душанбе.

  • Инчукалнское газохранилище
    В шаге от кризиса

    В Латвии в прошедшем отопительном сезоне едва не наступил энергетический кризис, заявил председатель правления Latvijas gaze.

  • Ребенок пьет лимонад, архивное фото
    Недетский напиток

    В Сейме Литвы предложили запретить продажу "детского шампанского" и других продуктов, которые похожи на алкоголь.

  • Премьер-министр Республики Молдова Павел Филип
    Дружба дружбой…

    Отношения между Молдовой и Румынией находятся на историческом максимуме, однако объедение двух стран исключено, заявил премьер Павел Филип.

  • Инвестиции
    Вода и туризм

    Саудовская Аравия хочет инвестировать в проекты Таджикистана - в Душанбе прошел инвестиционный форум с участием руководителей министерств и ведомств двух стран.

  • Уборка урожая зерновых на полях
    Под собственным брендом

    В Узбекистане в ближайшие месяцы должен появиться собственный узнаваемый бренд сельскохозяйственной техники.

  • Паспорт США
    "Правильный" паспорт

    Кому в Эстонии хотят разрешить иметь двойное гражданство? Депутаты парламента выступили с инициативой внести поправки в законодательство.

  • Президенты ДНР и РЮО Александр Захарченко и Анатолий Бибилов
    День Республики

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов прибыл в Донецк, где примет участие в праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню Республики.

  • Здание Европейского банка реконструкции и развития в Люксембурге
    Хорошо и даже лучше

    Азербайджанская экономика растет, опережая ожидания, в связи с чем международные финансовые институты вынуждены внести поправки в свои прогнозы.

  • Премьер-министр Никол Пашинян на заседании правительства Армении (11 мая 2018). Еревaн
    Крыша над головой

    Сержу Саргсяну, как третьему президенту Армении, нужно выделить государственную жилплощадь в течение месяца, заявил премьер-министр Никол Пашинян.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Спектакль Третий день войны Абхазского государственного Молодежного театра
"Третий день войны": премьера в Абхазском драмтеатре
Ожившие воспоминания: самые яркие моменты премьеры Третий день войны
Ожившие воспоминания: самые яркие моменты премьеры "Третий день войны"
Новый состав кабинета министров Абхазии
Новый состав Кабинета Министров Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia