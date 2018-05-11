"Третий день войны": премьера в Абхазском драмтеатре

"Третий день войны" – спектакль о новейшей трагедии народа Абхазии – Отечественной войне 1992-1993 годов. По сюжету, в начале спектакля появляется абхазский двор, его хозяин — гостеприимный Джарнас, к которому заходит сосед мингрел Торнике, они садятся и пьют отменное вино, сделанное из лучшего сорта винограда цоликаури.

За непринужденной беседой вдруг Торнике говорит, что между абхазами и грузинами происходит что-то нехорошее, но он клятвенно заверяет, что если вдруг начнется война, то все мингрелы села будут поддерживать абхазов.

И война начинается на самом деле, Торнике не сдерживает своего слова, с группой бандитов нападает на семью соседа и убивает всю семью, кроме сына Джарнаса Нарта.

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