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Пламя памяти: акция поминовения махаджиров в Сухуме

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  • День памяти жертв Кавказской войны
  • День памяти жертв Кавказской войны
  • День памяти жертв Кавказской войны
  • День памяти жертв Кавказской войны
  • День памяти жертв Кавказской войны
  • День памяти жертв Кавказской войны
  • День памяти жертв Кавказской войны
  • День памяти жертв Кавказской войны
  • День памяти жертв Кавказской войны
  • День памяти жертв Кавказской войны
© Sputnik / Томас Тхайцук
Траурные мероприятия, посвященные Дню памяти жертв Кавказской войны и насильственного выселения горских народов Кавказа, прошли в Сухуме 21 мая.

Траурные мероприятия, посвященные Дню памяти жертв Кавказской войны и насильственного выселения горских народов Кавказа, прошли в Сухуме 21 мая.

В мероприятиях, посвященных Дню памяти жертв Кавказской войны, приняли участие руководители республики, репатрианты, общественность республики.

Несмотря на дождь, люди, среди которых потомки тех, кто был изгнан из своих домов в XIX веке, прошли с абхазскими и адыгскими флагами и зажженными факелами по набережной Сухума. После участники шествия возложили цветы к памятнику Махаджирам.

После объявления минуты молчания в память о жертвах зазвучала песня "Шьишь-нани" (Колыбельная махаджиров) на стихи Народного поэта Абхазии Баграта Шинкуба.

День памяти жертв Кавказской войны и насильственного выселения горских народов Кавказа отмечается в Абхазии, России и других странах мира.

Кавказская война породила махаджирство — насильственное переселение народов в Турцию и другие страны Ближнего Востока.

За пределы Кавказа были насильственно выселены более 80% горцев. В 1877 году  Абхазию покинуло примерно 50 тысяч человек. Общая численность махаджиров составила около 180 тысяч человек.

Шествие и огонь памяти: жертв Кавказской войны вспоминали в Сухуме>>

 




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Пламя памяти: акция поминовения махаджиров в Сухуме
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