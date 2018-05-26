Неделя в объективе: королевская свадьба, карнавал и букет Меркель

Самым ярким и обсуждаемым событием на уходящей неделе стала, конечно же, свадьба британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл, которые обвенчались 19 мая. Кроме того, на прошлой неделе в Сочи прошли переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. В Германии прошел карнавал культур, а в США состоялось ежегодное вручение музыкальной премии Billboard Music Awards.

Предлагаем вам взглянуть на фотографии, собранные с разных уголков света, чтобы еще раз вспомнить, чем жил мир на уходящей неделе. Запоминающиеся события, а также эмоциональные моменты, запечатленные фотокорреспондентами мировых информационных агентств — в еженедельной фотоленте Sputnik Азербайджан.