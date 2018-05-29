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Килауэа добрался до океана: извергающийся вулкан на Гавайях

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© REUTERS / USGS
Лава извергающегося на Гавайях вулкана Килауэа при столкновении с океаном

Килауэа, расположенный на острове Гавайи (также известен как Большой остров), называют одним из самых активных действующих вулканов на Земле. Также Килауэа считается в традиционных верованиях местом обитания Пеле — гавайской богини вулканов.

Извергающаяся из земной коры лава уничтожила несколько жилых домов на Гавайях. Из-за активности вулкана Килауэа на Большом острове были зарегистрированы несколько сотен подземных толчков магнитудой от двух до пяти. По данным СМИ, свои жилища были вынуждены покинуть около 1,7 тысячи человек. В эпицентре природной катастрофы оказался поселок Леилани-Эстейтс. В окрестностях вулкана открылось несколько огромных трещин. Местных жителей предупреждают об опасном повышении уровня диоксида серы в воздухе.




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Килауэа добрался до океана: извергающийся вулкан на Гавайях
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