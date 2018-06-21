Поклонницам футбола: самые привлекательные игроки ЧМ-2018

В Россие в разгаре Чемпионат мира по футболу. И пока все делают ставки, кому же достанется заветный Кубок, Sputnik предлагает познакомиться с самыми привлекательными футболистами мундиаля.
Чемпионат мира по футболу впервые проходит в России с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.
В Россие в разгаре Чемпионат мира по футболу. И пока все делают ставки, кому же достанется заветный Кубок, Sputnik предлагает познакомиться с самыми привлекательными футболистами мундиаля.
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Чемпионат мира по футболу проводится с 1930 года.
В следующем матче Чемпионата мира сборная Австралии встретится с командой Перу 26 июня, а датчане в тот же день сыграют со сборной Франции.
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Правительство Армении вернуло себе управление "Высоковольтными сетями Армении", ранее переданное компании российского миллиардера.