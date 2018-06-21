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Поклонницам футбола: самые привлекательные игроки ЧМ-2018

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Чемпионат мира по футболу 2018 в фотографиях (22)
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© Sputnik . Vladimir Pesnya
Жерар Пике (Испания) на тренировке перед матчем группового этапа чемпионата мира по футболу против сборной Ирана.

Чемпионат мира по футболу впервые проходит в России с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

В Россие в разгаре Чемпионат мира по футболу. И пока все делают ставки, кому же достанется заветный Кубок, Sputnik предлагает познакомиться с самыми привлекательными футболистами мундиаля.

Темы:
Чемпионат мира по футболу 2018 в фотографиях (22)



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