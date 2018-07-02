Самые удивительные уголки земного шара

Подводные водопады возникают в море там, где неровное дно, и при столкновении воды разной плотности. Это довольно редкое явление, в мире не насчитать и десятка таких мест. И как раз на Маврикии подводного водопада нет.



Зато есть оптическая иллюзия у полуострова Ле Морн Брабан, возникающая благодаря игре пеcка, коралловых отложений, ила и течения.