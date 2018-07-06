Неделя в объективе: вулкан, президент Мексики и Чемпионат мира по футболу

Какие события и персоны привлекли к себе внимание ведущих агентств на уходящей неделе, смотрите в фотоленте Sputnik.
Все, что попало в объективы фотографов мира в течение этой уходящей недели в фотоленте Sputnik.
Какие события и персоны привлекли к себе внимание ведущих агентств на уходящей неделе, смотрите в фотоленте Sputnik.
Лучшие работы ежегодного конкурса фотографии — в фотоленте Sputnik.
События, происходящие на футбольном поле, часто находят отражение в творчестве.
Популярный мужской журнал MAXIM каждый год публикует рейтинг ста самых красивых и желанных женщин планеты. В этом году список возглавила американская модель и актриса Кейт Аптон.
Подводные водопады, разноцветная вода, каменные волны, зеркальные солончаки и летающие скалы - самые невероятные пейзажи со всего мира в фотоленте Sputnik.
В полуфинале сборная Бельгии 10 июля в Санкт-Петербурге сыграет с командой Франции.
Ранее Служба безопасности Украины заявила, что в ходе обыска в банковской ячейке Вышинского нашли более 200 тысяч долларов, "предмет, внешне похожий на пистолет" "Браунинг 1906" и договор с МИА "Россия сегодня".
В полуфинале чемпионата мира сборная Франции сыграет с победителем противостояния команд Бразилии и Бельгии.
Полузащитник сборной России Алан Дзагоев прокомментировал подготовку к предстоящему в субботу матчу с Хорватией.
Действия Юниса Сафарова, обвиняемого в покушении на главу города Гянджи, приравняли к террористическому акту.
Годами 102-я военная база в Армении была крайним рубежом обороны СНГ. Про особенности службы здесь рассказал ее командир полковник Владимир Елканов.
Для кого День столицы стал особенным? Корреспондент Sputnik пообщался с жителями и гостями Астаны, которые пришли в центр, чтобы отметить праздник.
МВД Кыргызстана выносит на общественное обсуждение проект закона об ужесточении наказания за похищение невесты.
Минсельхоз России работает над расширением перечня белорусских предприятий, которые поставляют "молочку" на российский рынок.
Лидер "Согласия" Нил Ушаков не будет баллотироваться ни в Сейм, ни в Европарламент, чтобы продолжить работу на посту мэра Риги.
Пьяные литовские военнослужащие расстреляли вильнюсский роддом из пневматического пистолета.
Шокирующие цифры — на 194 тысячи человек сократилось число школьников и студентов в Молдове по сравнению с десятилетней давностью.
Жительница Согдийской области Таджикистана потратила все деньги, которые копила на хадж, на строительство автомобильного моста.
Государственный комитет туризма Узбекистана назвал факторы, которые сдерживают рост туристического потока в республику.
Почему Таллинн ставит на Китай в его торговой войне с США, и о чем премьер Эстонии будет говорить со своим китайским коллегой на встрече в Болгарии?
Полузащитник сборной России Алан Дзагоев прокомментировал подготовку к предстоящему в субботу матчу с Хорватией.
Действия Юниса Сафарова, обвиняемого в покушении на главу города Гянджи, приравняли к террористическому акту.
Годами 102-я военная база в Армении была крайним рубежом обороны СНГ. Про особенности службы здесь рассказал ее командир полковник Владимир Елканов.