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Неделя в объективе: вулкан, президент Мексики и Чемпионат мира по футболу

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© Sputnik . Ramil Sitdikov
Болельщики во время просмотра матча 1/8 финала ЧМ-2018 по футболу между сборными Испании и России в фан-зоне в Самаре.

Все, что попало в объективы фотографов мира в течение этой уходящей недели в фотоленте Sputnik.

Какие события и персоны привлекли к себе внимание ведущих агентств на уходящей неделе, смотрите в фотоленте Sputnik.




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Неделя в объективе: вулкан, президент Мексики и Чемпионат мира по футболу
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