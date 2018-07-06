Неделя в объективе: вулкан, президент Мексики и Чемпионат мира по футболу

В полуфинале сборная Бельгии 10 июля в Санкт-Петербурге сыграет с командой Франции.

Ранее Служба безопасности Украины заявила, что в ходе обыска в банковской ячейке Вышинского нашли более 200 тысяч долларов, "предмет, внешне похожий на пистолет" "Браунинг 1906" и договор с МИА "Россия сегодня".