Рейтинг самых влиятельных людей в Интернете по версии Time

В этом году в рейтинг попали такие знаменитости, как Рианна, Кайли Дженнер и Канье Уэст, а также президент США Дональд Трамп. В списке есть известные блогеры, борцы за права человека и корейская группа BTS.
Издание Time уже четвертых год подряд составляет рейтинг самых влиятельных людей в Интернете, анализируя их влияние на аудиторию в социальных сетях.
В этом году в рейтинг попали такие знаменитости, как Рианна, Кайли Дженнер и Канье Уэст, а также президент США Дональд Трамп. В списке есть известные блогеры, борцы за права человека и корейская группа BTS.
Озеро Медуз находится в архипелаге Скалистые острова (Палау).
Актуальные тренды и новые оригинальные идеи - все это праздник моды в Берлине. Дизайнеры акцентируют внимание на принте и игре цвета. Экстравагантные и эпатажные наряды - в фотоленте Sputnik.
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Отставка Джонсона стала второй за последние сутки. Накануне пост министра по вопросам Brexit покинул Дэвид Дэвис.
Ранее пресс-секретарь украинского МИД Марьяна Беца заявила, что Украина готова рассмотреть все варианты для освобождения Сенцова, осужденного в РФ за подготовку терактов, в том числе его обмен на Вышинского.
Ранее командование НАТО выражало обеспокоенность безопасностью подводных коммуникаций из-за активности российских подводных лодок.
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Стали известны подробности спасательной операции в Кыргызстане, в которой принял участие вертолет министерства внутренних дел Казахстана.
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Причиной ДТП с участием белорусского туристического автобуса в Румынии стал камень, который попал в колесо.
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Помочь Литве хоть в какой-то мере может только нормализация отношений с Россией, считает эксперт Василий Колташов.
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Прокуратура Турции требует приговорить гражданина Таджикистана, обвиняемого в причастности к теракту в аэропорту Стамбула в 2016 году, к пожизненному заключению.
В начале августа компания S7 Airlines ("Сибирь") запустит авиарейсы из Москвы в Ташкент.
Эстония, Дания и Латвия создают натовскую дивизию, чье название удивительным образом совпадает с дивизией СС "Норд", действовавшей против советской армии.
Цхинвальский мастер по переделке автомобилей обещает через две недели превратить покореженную и битую "KIA Cerato" в "новенький" пикап.
Минздрав Азербайджана оценивает состояние здоровья двух пострадавших в результате обрыва канатной дороги в Губе как стабильно тяжелое.
Мэр Еревана Тарон Маркарян подал в отставку – с его уходом прежняя правящая партия Армении потеряет контроль над столицей.