Рейтинг самых влиятельных людей в Интернете по версии Time

Издание Time уже четвертых год подряд составляет рейтинг самых влиятельных людей в Интернете, анализируя их влияние на аудиторию в социальных сетях.

В этом году в рейтинг попали такие знаменитости, как Рианна, Кайли Дженнер и Канье Уэст, а также президент США Дональд Трамп. В списке есть известные блогеры, борцы за права человека и корейская группа BTS.