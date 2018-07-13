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Неделя в объективе: болельщики ЧМ-2018, спасенные дети в Таиланде и бог смерти

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© REUTERS / Joseba Etxaburu
Фестиваль Сан-Фермин в Памплоне.

Все, что попало в объективы фотографов мира в течение уходящей недели в фотоленте Sputnik.

На этой неделе в объектив мировых фотографов попали самые яркие болельщицы Чемпионата мира по футболу 2018, пугающие последствия природных катастроф, жаркие митинги и необычные фестивали.

Смотрите фотоленту Sputnik.




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