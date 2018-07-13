Неделя в объективе: болельщики ЧМ-2018, спасенные дети в Таиланде и бог смерти

На этой неделе в объектив мировых фотографов попали самые яркие болельщицы Чемпионата мира по футболу 2018, пугающие последствия природных катастроф, жаркие митинги и необычные фестивали.
Смотрите фотоленту Sputnik.
Все, что попало в объективы фотографов мира в течение уходящей недели в фотоленте Sputnik.
На этой неделе в объектив мировых фотографов попали самые яркие болельщицы Чемпионата мира по футболу 2018, пугающие последствия природных катастроф, жаркие митинги и необычные фестивали.
Смотрите фотоленту Sputnik.
Представители одной из самых романтичных профессий в мире - стюарды и стюардессы, ежегодно отмечают Всемирный день бортпроводника гражданской авиации 12 июля.
ЮНЕСКО взяла под охрану еще 19 особо ценных памятников природы и культуры.
Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля. Болельщики со всего мира приехали поболеть за любимые команды. Среди них и первые лица государств.
Издание Time уже четвертых год подряд составляет рейтинг самых влиятельных людей в Интернете, анализируя их влияние на аудиторию в социальных сетях.
Как проходит отбор абитуриентов для поступления в военные вузы России, какие требования предъявляют к кандидатам, в интервью на радио Sputnik рассказал начальник пресс-службы Министерства обороны Абхазии Роланд Джоджуа.
В октябре прошлого года министерство внутренней безопасности и офис директора национальной разведки США заявили о якобы причастности правительства РФ к хакерским атакам, совершенным в 2016 году в отношении политических организаций Соединенных Штатов.
Заседание комиссии по подготовке списка имен погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992 – 1993 годов состоялось в Кабинете Министров Абхазии в пятницу 13 июля.
Группа югоосетинских школьников отправилась на отдых в Крым – все расходы взяли на себя фонд президента и Минобразования республики.
Алла Пугачева сделала необычное признание, связанное с Муслимом Магомаевым, которого народная артистка России считала своим кумиром.
В Армении братьев и детей погибших военных не будут призывать в армию – такой порядок действовал с декабря 1991, но позже его отменили.
Роботы будут очищать воду в новом бассейне Астаны, который открывается в ледовом дворце "Барыс Арена".
Глава Кыргызгидромета в беседе с корреспондентом Sputnik Кыргызстан объяснил, что означало его заявление о "температуре в +60 градусов на солнце".
В общей сложности 60 килограммов взрывчатки найдено на заминированном во времена Великой Отечественной войны мосту в Оршанском районе Беларуси.
Полиция четыре раза разгоняла из ресторанов Юрмалы болельщиков, которые смотрели трансляции чемпионата мира по футболу по российским каналам.
Визит папы римского Франциска в Литву может обойтись республике почти в 1,75 миллиона евро – понтифика ждут в сентябре.
Ветром подбросило в воздух 14-летнего подростка - в Сети появились видеокадры смерча, образовавшегося недалеко от молдавской границы.
Военнослужащие Таджикистана впервые примут участие в международных соревнованиях разведчиков АрМИ, которые пройдут в Новосибирской области.
Одну из центральных улиц Ташкента переименовали в честь Чингиза Айтматова к 90-летнему юбилею со дня рождения писателя.
Кибератаки, терроризм и "зловредная активность" России нуждаются в едином и ясном ответе со стороны НАТО, заявил эстонский премьер.
Группа югоосетинских школьников отправилась на отдых в Крым – все расходы взяли на себя фонд президента и Минобразования республики.
Алла Пугачева сделала необычное признание, связанное с Муслимом Магомаевым, которого народная артистка России считала своим кумиром.
В Армении братьев и детей погибших военных не будут призывать в армию – такой порядок действовал с декабря 1991, но позже его отменили.